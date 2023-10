バンダイナムコエンターテインメントは10月11日、『Tales of ARISE』の大型ダウンロードコンテンツ『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]の新規トレーラー「DLC収録クエスト紹介トレーラー」を公開した。

今回のトレーラーでは、謎の少女 ナザミルを中心とした物語の傍らで描かれる、パーティキャラクターにスポットを当てたクエストの数々について紹介している。ぜひともチェックしてほしい。

※本映像には『Tales of ARISE』本編のネタバレが含まれますのでご注意ください。

DLC収録クエスト紹介トレーラー:https://youtu.be/beC0mGsPOE4

パーティキャラクターたちにスポットを当てたクエストも多数収録!

パーティーキャラクターたちと新キャラクターナザミルが描かれた新ビジュアルを公開!

フルルのBeyond the Dawn宣伝大作戦!

宣伝のお手伝いをすると豪華賞品ゲットのチャンスも!

「フルルのBeyond the Dawn宣伝大作戦」は現在開催中。キャンペーンサイトでキャンペーン参加をしたあと、X(旧Twitter)で「#フルルのBtD宣伝大作戦」をつけてポスト(ツイート)したり、関連するYouTube動画を視聴したりすることで「ダナフクロウポイント」を獲得できる。

集めた「ダナフクロウポイント」で豪華賞品と交換したり抽選に応募できるので、参加してみてはいかがだろうか。

【開催期間】

開催中~2023年11月27日 23時59分(予定)

※予告なく変更・終了になる場合があります。

【キャンペーンサイト】

https://arise-btd.syncrew.net/?c=btd

【キャンペーン参加方法】

●キャンペーンサイトにてX(旧Twitter)アカウントを連携する。

※キャンペーン参加のためには、X(旧Twitter)アカウントとの連携が必要です。

●宣伝のお手伝いミッションをクリアして「ダナフクロウポイント」をゲットする。

●「ダナフクロウポイント」で賞品を交換または豪華賞品に抽選応募する。

「ダナフクロウポイント」 にて交換できるカスタムパーツを使用して作る「ダナフクロウメーカー」で、自分だけのオリジナルダナフクロウを作ってX(旧Twitter)でシェアすると、ゲットできるダナフクロウポイントが2倍になる!

【ゲーム情報】

タイトル:Tales of ARISE - Beyond the Dawn

※プレイするには、『Tales of ARISE』本編が必要となります。

ジャンル:心の黎明を告げるRPG

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2023年11月9日

価格:

Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション:3960円(ダウンロード版)

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition:7480円(パッケージ版/ダウンロード版)

ASOBISTORE Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn:9900円(パッケージ版/DLCコード+グッズ)

ASOBISTORE Special Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn:1万5950円(パッケージ版/DLCコード+グッズ)

ASOBISTORE Special Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn【グッズのみ】:1万3750円(パッケージ版)

※パッケージ版はPlayStation 5、PlayStation 4のみ。

CERO:C(15才以上対象)