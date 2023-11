バンダイナムコエンターテインメントは11月2日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で配信する『Tales of ARISE』の大型ダウンロードコンテンツ『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』において、感覚ピエロによるテーマソング「We Still」をベースに本作の魅力を紹介するテーマソングトレーラーを公開した。

本作の配信日は2023年11月9日、DLC単体の価格は3960円。そのほかのバリエーションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

「We Still」は、『Tales of ARISE』ゲーム本編にてオープニングテーマ「HIBANA」を担当した感覚ピエロが、新キャラクター・ナザミルを中心に『Beyond the Dawn』で描かれる新たな物語にあわせて制作した楽曲。本トレーラーをチェックして、ゲームの世界観を発売に先駆けて感じてみよう。

「We Still/感覚ピエロ」テーマソングトレーラー

https://youtu.be/0OL0LjyRqz0

楽曲情報

タイトル:We Still

アーティスト:感覚ピエロ

作詞:秋月琢登さん

作曲:横山直弘さん

編曲:感覚ピエロ

アーティストプロフィール

感覚ピエロ

2013年大阪にて感覚ピエロ結成。「感エロ」という愛称で呼ばれており、既存のレーベルに所属することなく、独自のスタイルで精力的に活動を行なっている。

爆発力のあるサウンドに、王道な楽曲から挑発する様な楽曲まで幅広く展開する個性あふれるロックバンドで、アニメやドラマの主題歌を度々担当しており、広い年齢層から多くの人気を集めている。

本楽曲へのコメント

前作『Tales of ARISE』では「HIBANA」という楽曲を制作させていただきましたが、今作も続けてお声をかけてもらえるとは思っても見なかったことなので本当に感激しております。

ARISEの世界観はどこかゲームの中だけの話ではないような気がしていて、自分が信じてる正義があるからこそぶつかりあったり、対話して相手を知り、はじめて手を取りあえたり、ゲームの枠を超えてプレイヤーに語りかけてくる様な。

そんなARISEの物語がフィナーレに向かう中で、それぞれが掲げた想いや意志を託しながらも、自身の解釈で自身の歩幅で自分だけの道を力強く歩いていく、それでいいんだと前を向ける1曲に仕上げたいと思いました。

『Beyond the Dawn』につながる書き下ろし小説「Prelude」

2023年11月3日12時より順次公開!

『テイルズ オブ アライズ』本編から『Beyond the Dawn』編のメインストーリーにつながる書き下ろし小説「Prelude」が、テイルズチャンネル+にて明日2023年11月3日より順次無料公開される。

また、コンテンツ内にはBGM機能もあり、BGMをオンにすると桜庭統氏が本小説用に制作したBGMを聞きながら読むことが可能だ。リンウェルとロウ、キサラとテュオハリム、アルフェンとシオン3組のストーリーをぜひ楽しみにしよう。

配信サイト

テイルズチャンネル+:https://tales-ch.jp/camp/toarise_btd/

※本コンテンツの閲覧にはテイルズチャンネル+会員への登録は不要です。

公開スケジュール

2023年11月3日12時……「リンウェル&ロウ編 ~変わらないふたり~」

2023年11月5日12時……「キサラ&テュオハリム編 ~変われるふたり~」

2023年11月8日12時……「アルフェン&シオン編 ~変わりたいふたり~」

【ゲーム情報】

タイトル:Tales of ARISE - Beyond the Dawn

※プレイするには、『Tales of ARISE』本編が必要となります。

ジャンル:心の黎明を告げるRPG

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2023年11月9日

価格:

Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション:3960円(ダウンロード版)

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition:7480円(パッケージ版/ダウンロード版)

ASOBISTORE Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn:9900円(パッケージ版/DLCコード+グッズ)

ASOBISTORE Special Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn:1万5950円(パッケージ版/DLCコード+グッズ)

ASOBISTORE Special Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn【グッズのみ】:1万3750円(パッケージ版)

※パッケージ版はPlayStation 5、PlayStation 4のみ。

CERO:C(15才以上対象)