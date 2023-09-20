バンダイナムコエンターテインメントは9月20日、『Tales of ARISE』エンディング後の物語を描く新規大型DLC『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』およびダウンロード版の各エディションの予約・配信を開始した。
対応機種はPlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）で、配信日は2023年11月9日。価格はエディションごとで異なるので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。
なお、『Tales of ARISE』本編単品の価格改定も本日より実施。この機会に、本編をプレイしたことのない人は遊んでみてはいかがだろうか。
TVCM映像の先行公開も「Tales of YouTube Channel」ではじまったので、あわせてチェックしよう。
CM映像
『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』
デジタルエディションを紹介
本日より、予約・配信を開始するデジタルエディションの詳細情報を公開した。
公式サイト製品紹介：https://toarise.tales-ch.jp/flg/products/btd.php
ダウンロード版『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』
【収録内容】
①「Beyond the Dawn」
パーティーメンバーたちの新たな活躍を描く長編ストーリーと新ダンジョン・サブクエスト
②「スペシャルデータ」
追加コスチューム（全6着）、主人公とヒロインにフィーチャーしたコンテンツなども収録
③「新たなる旅立ちサポートパック」
追加アイテム（5万ガルド、レベルアップ＋5、CP+100、釣り道具コンプリート）
④「シルバー武器コレクション」
銀色に輝く新バリエーション武器セット
※「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」をお楽しみいただくには「Tales of ARISE」本編が必要です。
ダウンロード版『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』
【収録内容】
①ゲーム本編『Tales of ARISE』
②Tales of ARISE – Beyond the Dawnエキスパンション
・「Beyond the Dawn」
・「スペシャルデータ」
・「新たなる旅立ちサポートパック」
・「シルバー武器コレクション」
ダウンロード版『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition』
【収録内容】
①Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition
・ゲーム本編『Tales of ARISE』
・Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション
②歴代キャラクター衣装＋アレンジBGMパック
歴代の「テイルズ オブ」シリーズに登場したキャラクターたちを模した 特別な髪型／衣装／武器と、桜庭統さんによる特別アレンジ戦闘BGM5曲収録
③トラベル・プレミアムパック
④序盤ブースト！スターターパック
ダウンロード版『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Ultimate Edition』
【収録内容】
①Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition
・Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition
・歴代キャラクター衣装＋アレンジBGMパック
・トラベル・プレミアムパック
・序盤ブースト！スターターパック
②衣装セット 3種（男女）
・「海水浴」「学園生活」「戦国和装」
③コラボコスチュームパック
④コスチューム・プレミアムパック
⑤アイテム・プレミアムパック
2023年11月9日に登場するDLCコンテンツも公開！
2023年11月9日より登場する、キャラクター衣装と桜庭統さんによるアレンジが加えられた戦闘BGM5曲がセットになったパックの情報も公開！
DLCコンテンツ「歴代キャラクター衣装＋アレンジBGMパック」
【収録内容】
①歴代の『テイルズ オブ』シリーズに登場したキャラクターたちを模した特別な髪型／衣装／武器
アルフェン(ルドガー)／シオン（ベルベット）／リンウェル（リタ）／ロウ（ジュード）／キサラ（フレン）／テュオハリム（ジェイド）
②桜庭統氏による特別アレンジが加えられた新たな戦闘BGMを5曲収録
ダウンロード版予約特典／パッケージ版早期購入特典
「華礼の装いパック」
『Tales of ARISE』発売2周年を祝したアルフェンとシオンのフォーマルなコスチューム＆髪型が含まれる「華礼の装いパック」が特典として登場。
こちらはダウンロード版の『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』の予約特典、およびパッケージ版で発売される『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』の早期購入特典となる。
※『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』を含む各エディションにおいても、2023年11月8日23時59分までは特典が付与されます。
「TOKYO GAME SHOWセール」を開催中！
ただいま「TOKYO GAME SHOWセール」を開催している。『Tales of ARISE』からはDLC各種がラインナップ。パーティキャラクターたちを着せ替えできる【海水浴】や、【学園生活】などが今なら20％オフだ！
詳細は、下記のダウンロード版セール公式サイトを確認してほしい。
https://dl-scp.bn-ent.net/TOsale2023/
【ゲーム情報】
タイトル：Tales of ARISE - Beyond the Dawn
ジャンル：心の黎明を告げるRPG
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
発売日：2023年11月9日
価格：
Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション：3960円（ダウンロード版）
Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
ASOBISTORE Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn：9900円（パッケージ版／DLCコード＋グッズ）
ASOBISTORE Special Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn：1万5950円（パッケージ版／DLCコード＋グッズ）
ASOBISTORE Special Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn【グッズのみ】：1万3750円（パッケージ版）
※パッケージ版はPlayStation 5、PlayStation 4のみ。
CERO：C（15才以上対象）
Tales of Arise™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※“PlayStationPlayStation”“PS5”および“PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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