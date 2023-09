『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』DL版が予約開始!DLC情報もあわせて公開

バンダイナムコエンターテインメントは9月20日、『Tales of ARISE』エンディング後の物語を描く新規大型DLC『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』およびダウンロード版の各エディションの予約・配信を開始した。

対応機種はPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で、配信日は2023年11月9日。価格はエディションごとで異なるので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。

なお、『Tales of ARISE』本編単品の価格改定も本日より実施。この機会に、本編をプレイしたことのない人は遊んでみてはいかがだろうか。

TVCM映像の先行公開も「Tales of YouTube Channel」ではじまったので、あわせてチェックしよう。

CM映像

https://youtu.be/jhZKmq4SvwI

『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』

デジタルエディションを紹介

本日より、予約・配信を開始するデジタルエディションの詳細情報を公開した。

公式サイト製品紹介:https://toarise.tales-ch.jp/flg/products/btd.php

ダウンロード版『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』

【収録内容】

①「Beyond the Dawn」

パーティーメンバーたちの新たな活躍を描く長編ストーリーと新ダンジョン・サブクエスト

②「スペシャルデータ」

追加コスチューム(全6着)、主人公とヒロインにフィーチャーしたコンテンツなども収録

③「新たなる旅立ちサポートパック」

追加アイテム(5万ガルド、レベルアップ+5、CP+100、釣り道具コンプリート)

④「シルバー武器コレクション」

銀色に輝く新バリエーション武器セット

※「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」をお楽しみいただくには「Tales of ARISE」本編が必要です。

ダウンロード版『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』

【収録内容】

①ゲーム本編『Tales of ARISE』

②Tales of ARISE – Beyond the Dawnエキスパンション

・「Beyond the Dawn」

・「スペシャルデータ」

・「新たなる旅立ちサポートパック」

・「シルバー武器コレクション」

ダウンロード版『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition』

【収録内容】

①Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition

・ゲーム本編『Tales of ARISE』

・Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション

②歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック

歴代の「テイルズ オブ」シリーズに登場したキャラクターたちを模した 特別な髪型/衣装/武器と、桜庭統さんによる特別アレンジ戦闘BGM5曲収録

③トラベル・プレミアムパック

④序盤ブースト!スターターパック

ダウンロード版『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Ultimate Edition』

【収録内容】

①Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition

・Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition

・歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック

・トラベル・プレミアムパック

・序盤ブースト!スターターパック

②衣装セット 3種(男女)

・「海水浴」「学園生活」「戦国和装」

③コラボコスチュームパック

④コスチューム・プレミアムパック

⑤アイテム・プレミアムパック

2023年11月9日に登場するDLCコンテンツも公開!

2023年11月9日より登場する、キャラクター衣装と桜庭統さんによるアレンジが加えられた戦闘BGM5曲がセットになったパックの情報も公開!

DLCコンテンツ「歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック」

【収録内容】

①歴代の『テイルズ オブ』シリーズに登場したキャラクターたちを模した特別な髪型/衣装/武器

アルフェン(ルドガー)/シオン(ベルベット)/リンウェル(リタ)/ロウ(ジュード)/キサラ(フレン)/テュオハリム(ジェイド)

②桜庭統氏による特別アレンジが加えられた新たな戦闘BGMを5曲収録

ダウンロード版予約特典/パッケージ版早期購入特典

「華礼の装いパック」

『Tales of ARISE』発売2周年を祝したアルフェンとシオンのフォーマルなコスチューム&髪型が含まれる「華礼の装いパック」が特典として登場。

こちらはダウンロード版の『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』の予約特典、およびパッケージ版で発売される『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』の早期購入特典となる。

※『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』を含む各エディションにおいても、2023年11月8日23時59分までは特典が付与されます。

「TOKYO GAME SHOWセール」を開催中!

ただいま「TOKYO GAME SHOWセール」を開催している。『Tales of ARISE』からはDLC各種がラインナップ。パーティキャラクターたちを着せ替えできる【海水浴】や、【学園生活】などが今なら20%オフだ!

詳細は、下記のダウンロード版セール公式サイトを確認してほしい。

https://dl-scp.bn-ent.net/TOsale2023/

【ゲーム情報】

タイトル:Tales of ARISE - Beyond the Dawn

ジャンル:心の黎明を告げるRPG

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2023年11月9日

価格:

Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション:3960円(ダウンロード版)

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition:7480円(パッケージ版/ダウンロード版)

ASOBISTORE Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn:9900円(パッケージ版/DLCコード+グッズ)

ASOBISTORE Special Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn:1万5950円(パッケージ版/DLCコード+グッズ)

ASOBISTORE Special Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn【グッズのみ】:1万3750円(パッケージ版)

※パッケージ版はPlayStation 5、PlayStation 4のみ。

CERO:C(15才以上対象)