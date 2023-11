『Tales of ARISE』の新規大型DLC『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』が本日配信!

バンダイナムコエンターテインメントは11月9日、『Tales of ARISE』の大型DLC『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』をPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売した。価格はDLC単体で、3960円となる。そのほか、多彩な製品のバリエーションが用意されているので下記を確認してほしい。

また、発売にあわせて主人公アルフェンたち6人の新規イラストや、新キャラクター ナザミルの孤独や葛藤に焦点を当てたローンチトレーラー、本告期TVCM映像を公開している。

加えて、『Tales of ARISE』ゲーム本編および『Beyond the Dawn』双方で使用可能な追加DLC『歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック』と、オリジナルサウンドトラックも配信開始となっているので、あわせてチェックしてほしい。

<ローンチトレーラー>

<CM映像>

ナザミルの“孤独”や“葛藤”に焦点をあてた

ローンチトレーラーを公開

『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』のローンチトレーラーを公開。今回は、いままでのトレーラーでは明かされていなかったナザミルとの対峙シーンや、彼女の心の中にある“孤独”や“葛藤”に焦点を当てた内容となっている。

■ローンチトレーラー:https://youtu.be/pUujHVaeF6g

-この旅は、きっとあなたの居場所になる-

本日より本告期TVCMも放映開始!

本日より、放映開始する『Beyond the Dawn』のテーマソング「We Still/感覚ピエロ」を使用した、本告期TVCMを放映開始した。ウェブでも公開しているので、ぜひ視聴してみよう。

■CM映像はこちら:https://youtu.be/FaYcanzKqqE

オリジナルサウンドトラックが配信開始!

発売を記念して、サウンドレーベル「Bandai Namco Game Music」より、本DLCのゲームBGMを本日より配信開始した。国内では、アルバムDL版に感覚ピエロさんとのタイアップ楽曲4曲も収録。各種配信プラットフォームにて楽しんでみてはいかがだろうか。

タイトル:TALES OF ARISE - Beyond the Dawn Original Soundtrack

配信日:配信中(2023年11月9日)

配信地域:全世界

配信形態:ダウンロードおよびサブスクリプション

配信PF:iTunes/Apple Music/Spotify ほか、各種音楽サイトより配信

配信サイト:https://nex-tone.link/6feaTkGsw

本日11月9日配信開始! DLC「歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック」

本日より、キャラクター衣装と桜庭統さんによるアレンジが加えられた戦闘BGM5曲がセットになった「歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック」が配信開始。衣装や楽曲の内容を紹介しているトレーラーもあるので、あわせてチェックしてほしい。

※本コンテンツは『Tales of ARISE』ゲーム本編、およびDLC『Beyond the Dawn』双方で使用可能です。

■「歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック」紹介映像:https://youtu.be/h52diEIJjlM

【収録内容】

①歴代の『テイルズ オブ』シリーズに登場したキャラクターたちを模した特別な髪型・衣装・武器

アルフェン(ルドガー)/シオン(ベルベット)/リンウェル(リタ)/ロウ(ジュード)/キサラ(フレン)/テュオハリム(ジェイド)

②桜庭統氏による特別アレンジが加えられた新たな戦闘BGMを5曲収録

【ゲーム情報】

タイトル:Tales of ARISE - Beyond the Dawn

※プレイするには、『Tales of ARISE』本編が必要となります。

ジャンル:心の黎明を告げるRPG

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年11月9日)

価格:

Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション:3960円(ダウンロード版)

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition:7480円(パッケージ版/ダウンロード版)

ASOBISTORE Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn:9900円(パッケージ版/DLCコード+グッズ)

ASOBISTORE Special Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn:1万5950円(パッケージ版/DLCコード+グッズ)

ASOBISTORE Special Collector's Edition Tales of ARISE - Beyond the Dawn【グッズのみ】:1万3750円(パッケージ版)

※パッケージ版はPlayStation 5、PlayStation 4のみ。

CERO:C(15才以上対象)