PlayStation PlusやXbox Game Passに登場！
『Tales of ARISE』が300万本突破！岩本稔氏による描きおろしイラストを公開
バンダイナムコエンターテインメントは2月21日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）で発売中の『Tales of ARISE』が、販売本数300万本を突破したことを発表。
300万本突破を記念して、アートディレクターである岩本稔氏による描きおろしイラストも公開している。
PlayStation PlusとXbox Game Passに登場！
現在、PlayStation PlusとXbox Game Passにて、『Tales of ARISE』がプレイ可能。またPlayStation Plusでは、『Tales of ARISE』に加えて「テイルズ オブ」シリーズの3作品を楽しめる。
【 PlayStation Plus 登場タイトル】
■テイルズ オブ シンフォニア リマスター
■テイルズ オブ ヴェスペリア リマスター
■テイルズ オブ ゼスティリア
■テイルズ オブ アライズ
【Xbox Game Pass 登場タイトル】
■テイルズ オブ アライズ
大型DLC『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』
が初セールで25％オフ！
現在、PlayStation Storeにてダウンロード版セールを実施中。 今回は、『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』が25％オフとなってセールに初登場している。
PlayStation Plusでゲーム本編を遊んだ人は、この機会にゲーム本編のエンディング後を描いた大型DLCもセットで楽しんでみてはいかがだろうか。そのほか、ゲーム本編や「ゲーム本編と大型DLCのセット版」もセール対象となっている。
詳細はセール特設ページを確認してほしい。
■特設ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/category/698490d9-c405-40d6-ac48-771c7edbd3ff/1
■セール期間：2024年2月28日23時59分まで
また、大型DLCのセールはXbox／Steamでも実施中。セール詳細は各プラットフォームの製品ページを確認しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：Tales of ARISE（テイルズ オブ アライズ）
ジャンル：心の黎明を告げるRPG
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox One／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2021年9月9日）
※PC（Steam）版は2021年9月10日
価格：
Standard Edition：7480円（パッケージ版）／4400円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万4300円（ダウンロード版）
Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション：3960円（ダウンロード版）
Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
PC（Steam）版Tales of ARISE - Beyond the Dawn Ultimate Edition：1万3750円（ダウンロード版）
PC（Steam）版ales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition：9460円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPlayStation 5、PlayStation 4のみ。
CERO：C（15才以上対象）
Tales of Arise™ ＆ ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©2024 Sony Interactive Entertainment Inc.
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