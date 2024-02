バンダイナムコエンターテインメントは2月21日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売中の『Tales of ARISE』が、販売本数300万本を突破したことを発表。

300万本突破を記念して、アートディレクターである岩本稔氏による描きおろしイラストも公開している。

PlayStation PlusとXbox Game Passに登場!

現在、PlayStation PlusとXbox Game Passにて、『Tales of ARISE』がプレイ可能。またPlayStation Plusでは、『Tales of ARISE』に加えて「テイルズ オブ」シリーズの3作品を楽しめる。

【 PlayStation Plus 登場タイトル】

■テイルズ オブ シンフォニア リマスター

■テイルズ オブ ヴェスペリア リマスター

■テイルズ オブ ゼスティリア

■テイルズ オブ アライズ

【Xbox Game Pass 登場タイトル】

■テイルズ オブ アライズ

大型DLC『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』

が初セールで25%オフ!

現在、PlayStation Storeにてダウンロード版セールを実施中。 今回は、『Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション』が25%オフとなってセールに初登場している。

PlayStation Plusでゲーム本編を遊んだ人は、この機会にゲーム本編のエンディング後を描いた大型DLCもセットで楽しんでみてはいかがだろうか。そのほか、ゲーム本編や「ゲーム本編と大型DLCのセット版」もセール対象となっている。

詳細はセール特設ページを確認してほしい。

■特設ページ:https://store.playstation.com/ja-jp/category/698490d9-c405-40d6-ac48-771c7edbd3ff/1

■セール期間:2024年2月28日23時59分まで

また、大型DLCのセールはXbox/Steamでも実施中。セール詳細は各プラットフォームの製品ページを確認しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Tales of ARISE(テイルズ オブ アライズ)

ジャンル:心の黎明を告げるRPG

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2021年9月9日)

※PC(Steam)版は2021年9月10日

価格:

Standard Edition:7480円(パッケージ版)/4400円(ダウンロード版)

Ultimate Edition:1万4300円(ダウンロード版)

Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション:3960円(ダウンロード版)

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition:7480円(パッケージ版/ダウンロード版)

PC(Steam)版Tales of ARISE - Beyond the Dawn Ultimate Edition:1万3750円(ダウンロード版)

PC(Steam)版ales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition:9460円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPlayStation 5、PlayStation 4のみ。

CERO:C(15才以上対象)

Tales of Arise™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

©2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”“PlayStation”“プレイステーション”“PS5ロゴ”“PS5”“PS4ロゴ”“PS4”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。