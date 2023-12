ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月4日、PlayStation VR2(PS VR2)の新たなプロモーション映像「リナ・サワヤマ vs『バイオハザード RE:4 VRモード』」を公開した。

映像では、歌手・女優・モデルであるリナ・サワヤマさんが『バイオハザード RE:4』の無料DLC『バイオハザード RE:4 VRモード』に挑戦。感染者に立ち向かう彼女とともに、迫力あるゲーム映像に注目しよう。

『バイオハザード RE:4 VRモード』は2023年12月8日に配信予定。プレイするには本編が必要になるが、本編がなくても遊べる体験版も配信される予定なので、PS VR2を持っている人は要チェックだ。

▼動画URL

https://www.youtube.com/watch?v=i5elR_3oXSw

【ゲーム情報】

タイトル:バイオハザード RE:4

ジャンル:サバイバルホラー

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年3月24日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

ダウンロード デラックス エディション:8990円

※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。

CERO:Z(18才以上のみ対象)

【追加DLC情報】

タイトル:セパレート ウェイズ(バイオハザード RE:4 追加DLC)

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

配信:カプコン

配信日:配信中(2023年9月21日)

価格:1000円

※このDLCをプレイするには『バイオハザード RE:4』本編ソフトウェアが必要です。

タイトル:バイオハザード RE:4 VRモード(バイオハザード RE:4 追加DLC)

配信:カプコン

プラットフォーム:PlayStation VR2(PlayStation 5)

配信日:2023年12月8日

価格:無償

※このDLCをプレイするにはPlayStation 5版『バイオハザード RE:4』本編ソフトウェアが必要です。

※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。

※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版(ダウンロード版)へアップグレードすることが可能です。

【製品情報】

製品名:PlayStation VR2

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

内容物:

・VRヘッドセット

・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属

・USBケーブル(コントローラーのペアリングと充電用)

・ステレオヘッドホン

・イヤーピース3セット

・印刷物一式

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:7万4980円

