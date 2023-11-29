ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月29日、PlayStation VR2の魅力を伝える新映像『新たな「現実」体験をPlayStation VR2で。』を公開。
PlayStation VR2の価格は、7万4980円。全国のPlayStation取り扱い店や通販サイトで発売中だ。
PlayStation VR2で、新たなる世界を探検しながら、驚きの冒険、
アドレナリンほとばしる恐怖、激しい戦闘を体験しよう。
URL：https://www.youtube.com/watch?v=VRKNrEXqPyM
【製品情報】
製品名：PlayStation VR2
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
内容物：
・VRヘッドセット
・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属
・USBケーブル（コントローラーのペアリングと充電用）
・ステレオヘッドホン
・イヤーピース3セット
・印刷物一式
発売日：発売中（2023年2月22日）
価格：7万4980円
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©2022 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla and Firesprite. Horizon Call of the Mountain is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」および「PlayStation VR2 Sense」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
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