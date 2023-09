スクウェア・エニックスは9月23日、幕張メッセで開催されている「東京ゲームショウ2023」にあわせて、「サガ」シリーズの新着情報を紹介する番組『「サガ」シリーズ TGS2023 スペシャルステージ』を配信した。

番組には、MCとしてノブオさん(ペンギンズ・お笑い芸人)、「サガ」シリーズ総合ディレクターの河津秋敏氏、「サガ」シリーズ プロデューサーの市川雅統氏、『インペリアル サガ エクリプス』プロデューサーの奥州一馬氏、シリーズの楽曲を担当する伊藤賢治さんが登壇。

『サガ エメラルド ビヨンド』や『ロマンシング サガ リ・ユニバース』『インペリアル サガ エクリプス』の3タイトルの情報が公開された。

ここでは、その内容をダイジェストで紹介。番組はアーカイブ配信されているので、詳しくはこちらで確認してほしい。

「サガ」シリーズ TGS2023 スペシャルステージ

サガ エメラルド ビヨンド

先日のNintendo Directで発表されたシリーズ最新作の『サガ エメラルド ビヨンド』。番組では主人公やバトルシステムについてなど、ゲームの概要が語られた。

プロデューサーの市川氏いわく、本作は完全新作なので、これまでシリーズをプレイしたファンの人はもちろん、ここから始める人にも楽しめる内容になっているという。そして何より、伊藤賢治さんの47曲の新曲が聴けるのが魅力だと語った。

本作ではエメラルドビジョンとして、フリーシナリオを可視化しているという。主人公は波動に導かれていて、どこに行けば自分の正しい道に進めるのか、どこに行けば楽に進めるかなど、いろいろ考えて進むシステムになっているという。

波動に導かれた先には扉あり、そこに入ると別の世界へ行くことができる。世界は17個もあり、中世風から都市まで、さまざまなものが存在。その世界では、過去シリーズで見たことのある人物もいるかも? とのことだった。

本作には、6人5組の主人公がいる。シリーズで初のペアでの主人公になるという。主人公のなかには漢字を使った名前の日本人のような人物も。河津氏は、ずっと日本人の名前で、関西弁を話すキャラを作ってみたかったという。

キャラクター紹介にあわせて伊藤さんが楽曲に関する裏話も話された。こちらは、ぜひ映像で確認してほしい。

本作はシリーズでも最も物語が変化するという。エメラルドビジョンに出現する扉は、プレイヤーの選択によって変わっていくとのこと。周回でも変化するとのことで、「同じ世界に行っても同じことが起こらないということを目標に制作した」と河津氏。プレイ時間は短く終わるものもあれば、長くなるものもあるとのこと。

戦闘にはタイムラインがあり、一見すると『サガ スカーレットグレイス』に近く思えるが、実際は全然違うとのこと。タイムラインがつながっていると連携ができるが、敵のマスがあるとそれが途切れてしまう。また、敵のラインがつながっていると、相手も連携攻撃を使ってくるという。

邪魔になる相手を倒して、いかに自分のラインをつなげていくかが、本作の基本の戦い方になると河津氏は述べた。シリーズでお馴染みの強敵なども登場するらしく、現在、最終調整に向けてバトル班が鋭意制作中だという。

ロマンシング サガ リ・ユニバース

現在、運営中の『ロマンシング サガ リ・ユニーバス』からは、開催中の佐賀県とのコラボ「神秘の探索 Romancing佐賀」についての情報が発表された。

しかも、佐賀県知事からメッセージも! メッセージはノブオさんが代読。こちらも、動画で詳細を確認してほしい。

インペリアル サガ エクリプス

『インサガ』では、「アモル漫遊編」に魔女っ娘が登場するストーリーが追加されたことを発表。また、初お披露目の新キャラクターのデザインも公開された。そのほかキャンペーン情報も明らかになったので、プレイしている人は要チェックだ。

そして番組の最後には、伊藤さんによるスペシャルライブを実施。『サガエメ』の楽曲も披露されたので、お見逃しなく。

【ゲーム情報】

タイトル:サガ エメラルド ビヨンド

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android/PC(Steam)

発売日:2024年予定

価格:未定

CERO:審査予定

タイトル:ロマンシング サガ リ・ユニバース

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

タイトル:インペリアル サガ エクリプス

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PCブラウザー/スマートフォンブラウザー

(Yahoo!ゲーム ゲームプラス/DMM GAMES/dゲーム)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)