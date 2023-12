スクウェア・エニックスは12月15日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android/PC(Steam)、向けに発売予定の「サガ」シリーズ最新作『サガ エメラルド ビヨンド』の発売日を、2024年4月25日に決定したと発表。

また、各種パッケージ版や、PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)のダウンロード版の予約も開始している。

さらに、6人5組の主人公のうち2人、「御堂綱紀」と「アメイヤ アシュリン」のキャラクターPVも公開。主人公ごとまったく異なる物語・世界観を、あわせてチェックしてほしい。

・キャラクターPV 御堂 綱紀編

https://youtu.be/W8x8hjmAo60

・キャラクターPV アメイヤ アシュリン編

https://youtu.be/juo5qXZeBEw

予約受付中!ストア特典や早期予約特典も

《パッケージ版/ダウンロード版 早期購入・予約特典》

パッケージ版を早期に予約・購入した人、ダウンロード版を予約した人は、ゲーム序盤から使用できる武器と防具の強化素材がセットになったダウンロードコードを特典として入手できる。

■セット内容

・精霊石 15個

・鉄鉱石 3個

・魔石 1個

【パッケージ版ご購入の方】

※パッケージ版には初回生産分のパッケージ内にダウンロードコードが封入されております。

※初回生産分は、数に限りがございます。

【ダウンロード版ご購入の方】

※PlayStation5/PlayStation4/Nintendo Switchのダウンロード版予約特典は2024年4月24日23時59分までにご購入の方が対象となります。

※Steam版のダウンロード版予約特典は2024年4月26日0時59分までにご購入の方が対象となります。

※PlayStation5/PlayStation4/Steamの場合、ソフトのダウンロード時に特典もダウンロードできます。

※Nintendo Switchの場合、ダウンロードコードをメールにてお送りする形で特典を付与させていただきます。

※ダウンロードコードの有効期限は、2027年3月31日23時59分までとなります。期日までのご利用をお願いいたします。

※この特典のアイテムはゲームを進めることでも入手することができます。

《Amazon.co.jp購入特典》

Amazon.co.jpにて購入すると『サガ エメラルド ビヨンド』オリジナルポストカードが特典として付随される。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※本特典は数に限りがございます。

※画像はイメージになります。

※Amazon.co.jpの製品ページは準備でき次第での公開を予定しております。

https://www.amazon.co.jp/gp/browse.html?node=24009451051

《e-STORE特典》

e-STOREで予約・購入すると、ひらめいている「せんせい」のデザインのステッカーが付いてくる。

※数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

『サガ エメラルド ビヨンド コレクターズエディション【翠の波動】』が数量限定で登場!

『サガ エメラルド ビヨンド』ゲーム本編ほか、イメージイラストや設定画、お祝いの描き下ろしイラストなどを掲載したアートブック、サガシリーズおなじみの作曲家イトケンこと伊藤賢治氏による新曲をすべて収録したサウンドトラック、こちらもサガシリーズおなじみのキャラクター「せんせい」と本作の主人公の1人「ディーヴァ ナンバー5」の2体のメタルフィギュアを同梱した、豪華セットとなる。特製のバッグに入れてお届け。

◇製品名:『サガ エメラルド ビヨンド』コレクターズエディション【翠の波動】

◇内容:

・パッケージソフト『サガ エメラルド ビヨンド』

(Steam版はSteamキー(ダウンロード)『サガ エメラルド ビヨンド』)

・ジ アート オブ サガ エメラルド ビヨンド/The Art of SaGa Emerald Beyond

・サガ エメラルド ビヨンド ブライトアーツギャラリー せんせい

・サガ エメラルド ビヨンド ブライトアーツギャラリー ディーヴァ ナンバー5

・SaGa Emerald Beyond Original Soundtrack Special BOX

・サガ エメラルド ビヨンド バッグ

予約URL

◆パッケージ版

・Nintendo Switch

https://store.jp.square-enix.com/item/HAC_P_BCUJA.html

・PlayStation 5

https://store.jp.square-enix.com/item/ELJM_30422.html

・PlayStation 4

https://store.jp.square-enix.com/item/PLJM_17338.html

◆ダウンロード版

・PlayStation 5/PlayStation 4

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA16121_00-SAGAEMERALDBYDJP/

・Steam

https://store.steampowered.com/app/2085000/_/

※Nintendo Switch ダウンロード版の予約開始は後日を予定しております。

◆コレクターズエディション

・Nintendo Switch

https://store.jp.square-enix.com/item/SE_E3623.html

・PlayStation 5

https://store.jp.square-enix.com/item/SE_E3621.html

・PlayStation 4

https://store.jp.square-enix.com/item/SE_E3622.html

・Steam

https://store.jp.square-enix.com/item/SE_E3624.html

【ゲーム情報】

タイトル:サガ エメラルド ビヨンド

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android/PC(Steam)

発売日:2024年4月25日(予定)

価格:

通常版:7480円(パッケージ/ダウンロード)

コレクターズエディション:2万5000円(パッケージ)

CERO:B(12歳以上対象)