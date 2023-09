NEOWIZは9月19日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Mac向けソウルライクアクションRPG『Lies of P』を、全世界に向け、対応プラットフォームすべてで発売した。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

本作は、ピノッキオの物語にインスパイアされた、ベル・エポック風の暗い街クラットを舞台にしたソウルライクアクションゲーム。

よりカラフルでパワフルになった戦闘の様子を見られるローンチトレーラーも公開。新しいコスチュームを着てさまざまな武器、リージョンアームを装備した主人公の姿に、キャラクターたちの緊迫した声と壮大なBGMなどが加わり、まるで映画を見るような演出が完成している。

価格はスタンダードエディションのパッケージ/ダウンロード版が8360円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9680円、パッケージ版のコレクターズエディションが1万4300円となる。

・Official Launch Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kXZoKdr-xeo

TOKYO GAME SHOW 2023『Lies of P』出展ブース情報

2023年9月21日~9月24日までの4日間、千葉・幕張メッセで開催となる「TOKYO GAME SHOW 2023」では、ハピネットブースで『Lies of P』をプレイできる試遊スペースを用意。

会場では8ページ構成の特別小冊子を数量限定で配布するほか、会場でプレイ体験をした人には「『Lies of P』ロゴステッカー」を、またボス撃破などプレイの達成状況に応じて「『Lies of P』特製LPレコード風コースター」全5種の追加プレゼントも予定している。

当日はハピネットブース、『Lies of P』の体験コーナーに立ち寄ってみてはいかがだろうか。『Lies of P』のゲーム内に登場する衣装をまとったコスプレイヤーが目印になるという。

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.