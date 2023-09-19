  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2023September

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  ソウルライクアクションRPG『Lies of P』本日発売！TGSへの出展も
東京ゲームショウ2023レポート

ピノッキオの物語にインスパイアされたダークファンタジー

ソウルライクアクションRPG『Lies of P』本日発売！TGSへの出展も

2023年09月19日 15時45分更新

文● Zenon／ASCII

ソウルライクアクションRPG『Lies of P』本日発売！TGSへの出展も

　NEOWIZは9月19日、PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Mac向けソウルライクアクションRPG『Lies of P』を、全世界に向け、対応プラットフォームすべてで発売した。
※Apple Silicon搭載Macにも対応

　本作は、ピノッキオの物語にインスパイアされた、ベル・エポック風の暗い街クラットを舞台にしたソウルライクアクションゲーム。

　よりカラフルでパワフルになった戦闘の様子を見られるローンチトレーラーも公開。新しいコスチュームを着てさまざまな武器、リージョンアームを装備した主人公の姿に、キャラクターたちの緊迫した声と壮大なBGMなどが加わり、まるで映画を見るような演出が完成している。

　価格はスタンダードエディションのパッケージ／ダウンロード版が8360円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9680円、パッケージ版のコレクターズエディションが1万4300円となる。

・Official Launch Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=kXZoKdr-xeo

TOKYO GAME SHOW 2023『Lies of P』出展ブース情報

ソウルライクアクションRPG『Lies of P』本日発売！TGSへの出展も

　2023年9月21日～9月24日までの4日間、千葉・幕張メッセで開催となる「TOKYO GAME SHOW 2023」では、ハピネットブースで『Lies of P』をプレイできる試遊スペースを用意。

　会場では8ページ構成の特別小冊子を数量限定で配布するほか、会場でプレイ体験をした人には「『Lies of P』ロゴステッカー」を、またボス撃破などプレイの達成状況に応じて「『Lies of P』特製LPレコード風コースター」全5種の追加プレゼントも予定している。

　当日はハピネットブース、『Lies of P』の体験コーナーに立ち寄ってみてはいかがだろうか。『Lies of P』のゲーム内に登場する衣装をまとったコスプレイヤーが目印になるという。

ソウルライクアクションRPG『Lies of P』本日発売！TGSへの出展も

Lies of P特製LPレコード風コースター全5種

ソウルライクアクションRPG『Lies of P』本日発売！TGSへの出展も

『Lies of P』ロゴステッカー

ソウルライクアクションRPG『Lies of P』本日発売！TGSへの出展も

数量限定で配布される特別小冊子

ソウルライクアクションRPG『Lies of P』本日発売！TGSへの出展も

こちらの衣装をまとったコスプレイヤーが目印！

 

【ゲーム情報】

タイトル：Lies of P
ジャンル：ソウルライクアクションRPG
販売：NEOWIZ
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass／Mac
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
※Apple Silicon搭載Macにも対応
発売日：発売中（2023年9月19日）
価格：
　スタンダードエディション：8360円（パッケージ版／ダウンロード版）
　デラックスエディション：9680円（ダウンロード版）
　コレクターズエディション：1万4300円（パッケージ版）
CERO：D（17才以上対象）

© NEOWIZ All rights reserved.
© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この特集の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています