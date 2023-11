NEOWIZは11月1日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Macで発売中のソウルライクアクションRPG『Lies of P』について、11月アップデートに関するお知らせや今後のロードマップ計画を含めた「DIRECTOR’S LETTER」動画を公開した。

・Director's Letter

https://www.youtube.com/watch?v=RbCnjeUilhU

およそ8分50秒の動画では、『LIES OF P』総括ディレクターのチェ・ジウォン氏が出演し、プレイヤーのフィードバックを反映した「システムアップデート」に関する以下の内容をアナウンスしている。

<公開・言及内容>

●「武器バランス調整」

プレイヤーがより広範囲な武器調合を利用し、戦闘の面白さを楽しめるようにする予定。

●「起床回避能力の基本性能化」と「クオーツ」の初期入手機会の追加について

ゲーム序盤のスムーズなプレイやキャラクター成長のための「起床回避」の能力を主人公の基本性能として提供するように変更し、ホテルクラットにいるNPC(Non-Player Character)ポレンディーナの基本販売リストに成長アイテム「クオーツ」を追加する予定。

●コスチュームシステムの変更

キャラクターの帽子や眼鏡を同時に着用できるようにするコスチュームシステムの変化についても言及。とくに、全ユーザーに「錬金術師の基本帽子」や「幻想のエメラルド眼鏡」2種を含め、ゲーム内のキャラクター「アリドーロの衣装フルセット」をアップデートにあわせて無料で提供する計画も明らかにした。

●今後のサービスロードマップについて

ゲーム内で聴くことができる60以上のサウンドトラックについて、配信を含む展開を予告。

また、6月に公開と同時に話題となった『Wo Long: Fallen Dynasty』とのコラボについても現在開発中であり、クオリティの高いコンテンツを見せられるよう、鋭意開発中であることにも触れている。

さらに、動画の最後には現在開発中のDLC(ダウンロード可能コンテンツ)のコンセプトアートイメージをサプライズで公開。最後まで「DIRECTOR’S LETTER」を視聴してみよう。

■チェ・ジウォン氏より『Lies of P』ゲームプレイヤーに向けてのコメント 「『LIES OF P』グローバル累積販売100万枚突破は全世界のゲームプレイヤーの支持や応援がなかったら絶対不可能でした。より楽しいゲームを作り続け、お見せできるように努力していく開発陣になれるように頑張ります。」

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

