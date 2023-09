NEOWIZは9月13日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One向けソウルライクアクションRPG『Lies of P』について、限定版が今週の2023年9月16日に、通常版が9月19日にそれぞれ発売することを記念し、「正式発売ティザートレーラー」を公開した。主人公の冒険を垣間見せつつ、白熱のバトルシーンや魅力的かつ怪しくも美しいアバター衣装などを確認できる。

また、主人公の特徴である左腕の義手「リージョンアーム」の豊富なバリエーションを紹介する動画「Lies of Pリージョンアームショーケースゲームプレイ」と、各チャプターで登場する個性的で強力な「ボス」を紹介する「Lies of Pボスプレイショーケースゲームプレイ」も公開中だ。

今回の動画は、ゲームの発売を心待ちにしている『Lies of P』ファンに、アクションゲームの楽しさと行く手に待ち構える手強い強敵を紹介する内容となっている。

本作の発売日は2023年9月19日(限定版は9月16日)。価格はスタンダードエディションのパッケージ/ダウンロード版が8360円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9680円、パッケージ版のコレクターズエディションが1万4300円となる。

・正式発売ティザートレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=ZjyIX1KKicM

発売に先駆けて「ボス」や「リージョンアーム」を紹介する動画を公開中!

さらに本日、『Lies of P』のボスバトルを紹介するゲームプレイ動画を公開。この動画では、ゲーム内で登場し行く手に立ちはだかる、さまざまな種類の恐ろしい敵や壮大なボスバトルを紹介している。ボスたちはプレイヤーの挑戦を待っている。

ゲーム内でさらに多くの要素が隠れているとのことなので、ぜひ自身の手で発見してみよう。

・『Lies of P』ボスプレイショーケース

https://youtu.be/GzeHr_5XiGU

また、『Lies of P』の7つのリージョンアームを紹介するショーケースビデオを9月9日より公開中。

リージョンアームは、『Lies of P』のユニークなゲームプレイメカニックであり、プレイヤーはさまざまな機械アームを装備し、アップグレードできるシステムで、それぞれが戦闘で特有の能力と用途を持っている。

リージョンアームには、敵に当たると貫通せず滞留する炸薬弾を発射する「ファルコンアイズ」、絶え間なく火炎を放射する「フラムバージ」、高温に熱せられた盾を使って攻撃をガードする「アイギス」などが含まれる。

リージョンアームは、さまざまなプレイスタイルにあわせたカスタマイズシステムを導入し、敵との戦闘中にプレイヤーにさらなる自由を提供する。

・『Lies of P』リージョンアームショーケース

https://youtu.be/JdQIkOGdPrY

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.