アクティブゲーミングメディアが運営するインディーゲームパブリッシングブランド「PLAYISM」は9月10日、個人デベロッパーLizardryが手掛けるPC(Steam)/iOS/Android向けソフト『Refind Self: 性格診断ゲーム』を発表。発売日は、2023年11月の予定だ。

発表にあわせて、Steamストアページを公開。ウィッシュリストの登録をして続報を待とう。

・Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/2514960

また、2023年9月21日から9月24日まで開催される東京ゲームショウ2023のPLAYISMブースにて、本作の体験版を出展。製品版より短い時間で、性格を判定できるという。東京ゲームショウへ行く際は、PLAYISMブースにも寄ってみてはいかがだろうか。

・発表トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=NSH5Ys1jY8g

ゲーム紹介

ゲームって、性格が出ると思いませんか?

どんなゲームでも、人によって進み方や何を選択するかはさまざま。

誰一人としてまったく同じようにプレイすることはありませんよね。

そう、ゲームをどうプレイしているか、そこにはその人の性格が出ているもの。

人型ロボットの物語を描いたシンプルな探索型アドベンチャーゲームのプレイを通じて、自分の性格を知ることができる。

そんな、プレイヤーの行動から性格を診断し、ほかの人と比べたりできる、データサイエンスなゲームです。

【ストーリー】

プレイヤーは、見た目が人間のロボット。この世界にいるのはいろいろな形をした、さまざまな目的で造られたロボットたち。プレイヤーを造った博士との思い出の場所をたどり、彼らロボットたちと交流し、博士が望んだ未来、プレイヤーに託されたものが何だったのかを解き明かそう。

【遊び方】

気の向くままに移動し、会話し、調べたり、ミニゲームをしたり、自由にプレイしてみよう。ゲームオーバーはなく、正しい進め方や間違った進め方も存在しない。

なにか行動するたびに性格の分析が行なわれ、完了すればゲームクリア。貴方の性格が発表される。

より詳しい性格を知りたければ、もう一度プレイするのもいいだろう。もちろん、物語の真実を知りたい人も。

性格診断の結果はオンラインデータベースに保存され、プレイヤーだけの結果IDが発行される。結果IDをシェアして、誰かの性格診断と自分の性格診断の比較も可能だ。

【スクリーンショット】

東京ゲームショウ2023 試遊情報

2023年9月21日から9月24日まで開催される「東京ゲームショウ2023」にて出展するPLAYISMブースでは、『Refind Self: 性格診断ゲーム』の体験版を公開。

体験版は製品版とは異なり、所定のプレイ時間になると必ず性格診断が行なわれ、体験版用の結果を表示する。なお、性格データのシェアや比較の機能は実装されていないとのこと。

試遊した人には特典として、ゲームでも使用されている性格アイコンをデザインしたマスキングテープをプレゼント。

特典の数には限りがあり、なくなり次第終了となる。さらに、試遊した人だけが参加できるX(旧Twitter)を使ったキャンペーンを用意しているので、当日は本作を遊びに行ってみてはいかがだろうか。

【イベント情報】

ビジネスデイ:2023年9月21日~22日10時~17時

一般公開日:2023年9月23日~24日10時~17時

※一般公開日は、状況により9時30分に開場する場合があります。

会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)

PLAYISMブースの位置:Hall 1の01-C08

【ゲーム情報】

タイトル:Refind Self: 性格診断ゲーム

ジャンル:アドベンチャー型性格診断

配信:PLAYISM

開発:Lizardry

プラットフォーム:PC(Steam)/iOS/Android

配信日:2023年11月

価格:

PC(Steam):880円

iOS/Android:550円

IARC:7+(7歳以上対象)

©2023 Lizardry All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※画面はすべて開発中のものです。※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。© 2023 Active Gaming Media Inc.