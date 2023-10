PLAYISM(運営:アクティブゲーミングメディア)は10月10日、個人開発者であるmakaroll氏が手掛けるPC(Steam)向けカードデッキ構築型ローグライクゲーム『ファントムローズ2 サファイア』の最新デモを、「Steam Next Fest」で限定配信すると発表。「Steam Next Fest」の開催期間は、2023年10月10日2時から10月16日2時まで。

最新デモでは、本作で追加される新要素のひとつ「メイジ」クラスのゲームプレイを体験できる。本作の配信日は2023年10月30日予定、価格は1980円となる。

トレイラー

ゲームの概要

『ファントムローズ2 サファイア』は、前作の『ファントムローズ』に引き続き、インディー開発者とイラストレーターとして活動しているmakaroll氏によって開発されている、“カードを引く”というランダム要素を排除したデッキ構築型ローグライク。

ランダム要素がない代わりに、すべてのカードには使用後にクールダウンがあり、そのクールダウンを適切に管理しながら戦っていくのが本作の醍醐味となる。

【あらすじ】 「ファントム」という邪悪な生き物が存在している世界で、アリアは、廃れた教室で目を覚まし、自分が記憶喪失の状態になっていることに気づく。唯一の手掛かりはポケットの中に入っていたマリオン魔法学園の学生証。果たしてアリアは、自分の記憶を取り戻し、ファントムが住み着いている学園から脱出できるのか?

それぞれの特徴を持つ2つの「クラス」

前作との最大の違いは、クラスシステムの存在。基本的な「ブレード」クラスに慣れたら、「メイジ」クラスにもチャレンジしてみよう。クラスによってユニークなカードと異なるプレイスタイルを用意している。

メイジは、攻撃カードをフィールドに置くことによって「アルカナ」という資源を消費する。アルカナは、特定のカードをフィールドに置くなど特定のアクションを起こすことで補充される。

ブレードに比べると、攻守のバランスを保ちながら相手の行動を注意深くみる必要があり、戦略性の高さをより一層味わえるクラスと言えるだろう。

ゲームの特徴

● 自分好みのデッキを構築し、カードの出すタイミングと順番で戦略を組み立てる

● それぞれのプレイスタイルを楽しめる「ブレード」クラスと「メイジ」クラス

● 3つのゲームモード:アドベンチャー、アーケード、カスタム

● さまざまな生存者と出会い、それぞれのストーリーを楽しめる

● 前作よりボリュームのあるストーリー、マルチエンディング

● 200種類以上のカードの収集

● 開発者が自ら描き下ろしたアート

キャラクター紹介

アリア

『ファントムローズ2 サファイア』の主人公であり、マリオン魔法学園の生徒。ファントムが住み着いた学園で、記憶喪失の状態で目を覚ましたところから物語が動き始める。

シルフィ

アリアとともにマリオン魔法学園を脱出しようとする正体不明の猫。思いやりがある心の持ち主で、熱血な性格をしている。

???

謎に包まれた女性。素性は一切明かさず、自分に関わる話になると誤魔化そうとする。

開発者コメント

はじめまして、『ファントムローズ2 サフィア』の開発者兼イラストレーターのmakarollです。前作のファンはもちろん、初めて『ファントムローズ』シリーズを遊ぶユーザーも楽しめるシングルプレイヤーゲームを作りたい思いで本作を作ってきました。

『ファントムローズ2』は新しい主人公であるアリアの物語となり、より一層レベルアップしたゲームプレイと内容を楽しめる作品ですので、皆さんの記憶に残るタイトルになれば幸いです。

デッキ構築型ローグライクが好きな方からジャンルの初心者まで楽しく遊べるゲームになるので、ぜひリリースを楽しみにしてください。

【ゲーム情報】

タイトル:ファントムローズ2 サファイア

ジャンル:デッキ構築型ローグライク/ストラテジー

配信:PLAYISM

開発:makaroll

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2023年10月30日

価格:1980円

© Studio Maka LLC. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※画面はすべて開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。© 2023 Active Gaming Media Inc.