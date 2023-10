PLAYISM(運営:アクティブゲーミングメディア)は10月30日、個人開発者であるmakaroll氏が手掛けるPC(Steam)向けカードデッキ構築型ローグライクゲーム『ファントムローズ2 サファイア』を配信開始したと発表。

発売を記念した10%オフのローンチセールを実施中。2023年11月6日までは1782円で購入できる。あわせて、前作『ファントムローズ』とのバンドル版も配信中。価格は通常価格2954円となる。

・公式サイト

https://phantomrosegame.com/#/

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/1964200/_/

・紹介トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=0s51lUTwnMk

ゲームの概要

『ファントムローズ2 サファイア』は、前作の『ファントムローズ』に引き続き、インディー開発者とイラストレーターとして活動しているmakaroll氏によって開発された、“カードを引く”というランダム要素を排除したデッキ構築型ローグライクゲーム。

序盤は、ローグライクやカードデッキ構築ジャンルの初心者でも気軽にプレイできるように調整されているが、終盤に近づくにつれて難易度が上がり、同ジャンルに慣れているプレイヤーでも手ごたえを感じるようになっている。

【あらすじ】 「ファントム」という邪悪な生き物が存在している世界で、アリアは、廃れた教室で目を覚まし、自分が記憶喪失の状態になっていることに気づく。唯一の手掛かりはポケットの中に入っていたマリオン魔法学園の学生証。果たしてアリアは、自分の記憶を取り戻し、ファントムが住み着いている学園から脱出できるのか?

カードを引かない新感覚カードバトル

『ファントムローズ 2 サファイア』はほかのカードゲームと異なり、このジャンルの基盤となる「カードを引く」というシステムを無くし、ランダム要素を最大限に排除している。

カードを引くというシステムがない代わりに、すべてのカードには使用後にクールダウンがある。カードを出すタイミングと順番を考えながら、戦略的かつ迅速に敵を倒していくことが勝利への鍵となる。

周回要素および進化し続けるプレイスタイル

周回プレイを前提とする本作は、マルチエンディングを採用している。また、シルバー・ゴールド・ダイヤモンドといった難易度をクリアすると、さらなる難易度がアンロックされる。

加えて、繰り返しプレイする中で出現するミッションやチャレンジをクリアすれば、ゲームを有利に進められるアイテムなどが入手できることも……。1周は40分程度でクリアできるボリュームなので、ノンストレスで周回プレイを楽しめる。

本作では、難易度が上がるにつれて敵が強くなるほか、環境的なデバフやハンディキャップも課せられる。これにより、今までの戦い方が通用しなくなり、攻守のバランスやデッキの構成、プレイスタイルを自ら進化させなければならない。

さらに、ちょっとしたミスが致命的なミスに繋がりやすくなるため、ひとつひとつの行動に慎重さが求められる。

新しく追加された「メイジ」クラスのプレイスタイルは、「ブレード」クラスと大きく異なる。メイジは、「アルカナ」という資源を消費して攻撃カードを出していくのが特徴だ。アルカナは、特定のカードをフィールドに置くなど特定のアクションを起こすことで補充される。ブレードに比べ、攻守のバランスを保ちながら相手の行動を注意深く見る必要があり、戦略性の高さをより一層味わえるだろう。

種類豊富なカードで唯一無二のデッキを構築

本作に登場するカードは200種類以上。カードは、敵を撃破したり、生徒を救助したりすることで入手可能。

さらに、各難易度をクリアすれば強力なカードがアンロックされる。難易度が上がれば上がるほど使用できるカードの種類が増え、カードの組みあわせに多様性と戦略性が増していく。

クラス専用カードも登場するので、ブレードとメイジの両方のクラスをプレイしてカードのコンプリートを目指そう。

ゲームの特徴

●自由にデッキを構築し、カードを出すタイミングや順番を考えていく戦略性

●それぞれにプレイスタイルが異なる「ブレード」クラスと「メイジ」クラス

●3つのゲームモード:アドベンチャー、アーケード、カスタム

●繰り返しプレイする中で次々に出現するミッションやチャレンジ、また新要素

●ゲーム中に出会う、生存者たちのさまざまな物語が楽しめるイベントシーン

●前作よりボリュームのあるストーリーとマルチエンディング

●カード(200種類以上)の収集要素

●開発者が自ら描き下ろした、かわいらしいアートの数々

シリーズに没頭できるお得なバンドルも

本作のリリースにあわせて、前作『ファントムローズ』と本作『ファントムローズ 2』の2作品が含まれているバンドルもリリースされた。バンドルは、10%オフの割引価格で購入できるので、Steamページをチェックしてみてはいかがだろうか。

・Steamストア(バンドルページ)

https://store.steampowered.com/bundle/34853/Phantom_Rose_Bundle/

【ゲーム情報】

タイトル:ファントムローズ2 サファイア

ジャンル:デッキ構築型ローグライク/ストラテジー

配信:PLAYISM

開発:makaroll

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:配信中(2023年10月30日)

価格:1980円 >※発売より1週間は10%オフのローンチセールを実施

© Studio Maka LLC. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※画面はすべて開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。© 2023 Active Gaming Media Inc.