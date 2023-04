PLAYISM(運営:アクティブゲーミングメディア)は4月12日、インディゲームデベロッパーfaxdoc/happysquared/sunnydazeが開発するPC(Steam)向けグラップリングメトロイドヴァニア『Rusted Moss(ラスティッド・モス)』を配信開始した。価格は1980円。

1週間限定で10%オフの割引価格になるローンチセールを実施している。セール価格は、1782円。

Rusted Moss (ラスティッド・モス)リリースPV

グラップリングでステージを駆け抜けろ

グラップリングで自由自在に移動する爽快感を楽しもう。銃による攻撃もグラップリングと同様に、ツインスティック操作で360度全方位を狙える。戦略的にステージを探索し、魔女も機械も精密射撃で撃ち抜こう。

ステージ探索には欠かせないグラップリング

主人公・ファーンが使用するグラップルは、ゴムのように伸縮性があり、反動をつけることでさまざまな場所に移動可能。癖のある操作感だが、マスターすればどんな地形も乗り越えられる。

忘れられし廃墟を進むルートは一つではない。苔むした壁や天井につかまり、グラップルでキミだけの道を切り開こう。

ショットガンにライフル、ロケットまで!

本作では、ツインスティックシューターならではの反応力と精密さが求められる。近距離でショットガンを乱射してグラップルで距離を取り、スナイパーライフルでとどめを刺すなど、自分のプレイスタイルと状況にあわせて武器を瞬時に持ち替え敵を倒そう。

あらゆる手段を用いて繰り広げるボスファイト!

さまざまな銃とアクセサリー、そしてグラップリングスキルを駆使してボスに挑もう。強力な魔女から巨大な機械まで、すべてのボスに別々の戦術が求められる。剣を避け、召喚される蜘蛛たちを排除し、弾幕をかいくぐり、心臓を撃ち抜き、立ちふさがるすべてを排除して先に進もう。

Steam Workshop対応のレベルエディター!

さまざまなタイルやギミックを配置することでオリジナルステージを作成できるレベルエディターを完備。Steam Workshopを通じて、自作したステージを配信したり、ほかのプレイヤーのステージをプレイしたりできる。グラップリングメトロイドヴァニアの可能性を、キミ自身の手で広げよう。

ゲームの特徴

⚫ドット絵で描写された幻想的なグラフィック

⚫グラップリング主体のスタイリッシュアクション

⚫プレイヤースキルと戦略性が要求されるゲームプレイ

⚫プレイヤーの選択によって変化するエンディング

⚫トライ&エラーが肝心になる6体以上のボス

⚫ライフルやショットガンなど、6種類の個性的な武器

⚫組み替えることで能力をカスタマイズする20種類以上のアクセサリー

⚫秘密が隠された、廃墟と化した聖域やコンピューターステーション

DLCも配信決定!

アートブックとサウンドトラックの2つが配信!

アートブック

サウンドトラック

【ゲーム情報】

タイトル:Rusted Moss

ジャンル:グラップリングメトロイドヴァニア

配信:PLAYISM

開発:faxdoc/happysquared/sunnydaze

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:配信中(2023年4月12日)

価格:

ゲーム本体:1980円(1週間10%ローンチセール価格1782円)

アートブック:980円

サウンドトラック:980円

ラスティッド・モス デラックスバンドル:3940円(15%オフセール価格3368円)

© faxdoc, happysquared, and sunnydaze All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※画面はすべて開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。

© 2011-2023 Active Gaming Media Inc.