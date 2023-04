PLAYISM(運営:アクティブゲーミングメディア)は4月18日、巨大な竜の背中で生活するスローライフシミュレーションゲーム『ドラゴノーカ』をPlayStation 4に展開し、PlayStation Storeにて2023年4月28日より配信すると発表した。価格は、1980円となる。

本作は、ゲ製うんかん。による牧場系村運営シミュレーション。巨大な竜の背中にある村を運営し、村を大きくしていくことが目的となる。

・PlayStation Store:

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007260

ゲーム概要

竜の背にある村を、自由につくり変えよう

地上は巨獣と害獣の巣となり、人間が住めなくなった世界。人は竜の背にすがり、生きている。竜の背にある村を開拓し、自らの手でさまざまな素材を集めてアイテムをつくり出し、自由に村づくりを楽しもう。

さまざまなスキルを持つ住民を移民させよう

プレイヤーが運営する竜の背の村に、新たな住民を移住させることも可能。個性豊かな住民を集めて仲良く過ごし、仕事をさせ、暮らしを発展させよう。やがては家族を作ることもできる。

忙しくも自由気ままな生活を

竜の背の村での暮らしは、農業はもちろん、鍛冶、釣り、裁縫、料理、調合、畜産まで揃っていく。住民たちの要望に応えつつ、思うがままに自由に暮らそう。

来る竜との戦いに備えよう

この地上に存在する竜は一体だけではない。火竜、風竜、氷竜などさまざまな属性を持つ竜が存在する。その存在は村での暮らしにも影響し、いつかは竜との戦いに挑む日もやってくるだろう。

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴノーカ

ジャンル:牧場系スローライフシミュレーション

配信:PLAYISM

開発:ゲ製うんかん。

プラットフォーム:PlayStation 4

配信日:2023年4月28日

価格:1980円

IARC:16+(16歳以上対象)

© ゲ製うんかん。 All Rights Reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※画面はすべて開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。© 2023 Active Gaming Media Inc.