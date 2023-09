3goo(サングー)は9月7日、映画「RoboCop」の世界を舞台とする新作ゲーム『RoboCop: Rogue City』(PlayStation 5専用パッケージ版)を日本国内で発売すると発表。発売日は2023年11月30日、価格は8580円となる。同時にアナウンストレーラーを公開した。

本作は映画「RoboCop」シリーズの世界をベースに新しいストーリーで展開する予定が発表されているアクションゲームで、開発はFPSでも定評のあるスタジオが担当している。

『RoboCop: Rogue City』(PlayStation 5専用パッケージ版)は、本日より全国のゲーム取扱店、オンラインショップで予約受付を開始している。

『RoboCop: Rogue City』 PlayStation 5アナウンストレーラー

https://shorturl.at/GHOYZ

アナウンストレーラーでは、デトロイトの街並みや警察心理士の「オリビア・ブランシェ」という女性が登場。映画でおなじみの激しい銃撃戦や、シリーズのパートナーである「ルイス」と一緒に事件に立ち向かう様子などが確認できる。

【ゲームの主な特徴】

■ロボコップになりきり、プレイヤーの選択が結果を変えるロールプレイング要素

映画「ロボコップ2」と「ロボコップ3」の間を繋ぐオリジナルストーリーで、プレイヤーはロボコップとなって犯罪を取り締まり、事件を解決していく。サイドクエストやキャラクターのアップグレードも盛り沢山のロールプレイングだ。

■映画「ロボコップ」シリーズの再現

映画「ロボコップ」シリーズの世界を再現した初のゲーム。「ロボコップ」「ロボコップ2」主演のピーター・ウェラーさんの顔や声、そのほかの登場人物や武器、デトロイトの市街も再現している。映画では語られなかった真実が明かされる、ファン待望の完全オリジナルストーリー。

■開発の実績があるスタジオによる開発

映画の世界を体験できるFPSとして評価が高かったことでも知られる実績のある開発スタジオが、「ロボコップ」シリーズのファン目線で作り上げた期待作。映画でおなじみのバイオレンス・アクションを完全再現している。

【ゲーム情報】

タイトル:RoboCop: Rogue City

ジャンル:FPS/RPG

販売:3goo

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年11月30日

価格:8580円(パッケージ版)

CERO:Z(18才以上対象)

Robocop: Rogue City ©2023 Nacon. Published by Nacon. Developed by Teyon.

ROBOCOP ROBOCOP 3 © 1987 1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP: ROGUE CITY © 2023 Metro Goldwyn Mayer Studios Inc.ROBOCOP & ROBOCOP: ROGUE CITY are trademarks of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.