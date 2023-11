3goo(サングー)は11月9日、日本国内で2023年11月30日にリリースされる『RoboCop: Rogue City(ロボコップ:ローグ シティ)』の最新トレーラーを公開した。

『RoboCop: Rogue City』60秒トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=eS6AjQonhzk

今回のトレーラーでは、ゲームのあらすじからロボコップ特有の推理能力「ロボコップ・ビジョン」などを紹介。

またサイドクエストの様子、スキルポイントを使用することでロボコップのアップグレードを可能とするRPG要素、敵の武器を拾って犯罪組織と立ち向かう様子など、本作でできることが60秒で確認できる。



【ここが気になる! 『ロボコップ:ローグ シティ』10のポイント】

1.映画「ロボコップ2」と「ロボコップ3」の間を描くオリジナル・ストーリー

2.初代ロボコップ役のピーター・ウェラーさんが再び演じるロボコップ

3.西分署やオールド・デトロイト市街地など、映画で見慣れたオープンエリアの探索

4.オールド・デトロイトの市民の運命を左右するプレイヤーの選択

5.ロボコップのハイテク技術を駆使して捜査する凶悪な事件

6.AUTO-9をはじめとする20種類の武器で繰り広げられる戦闘

7.ロボコップとAUTO-9を自在に強化できるRPG要素

8.アン・ルイス、ウォーレン・リード巡査部長、ED-209など、おなじみの登場人物

9.オールド・デトロイトに突如現れた新たな犯罪王「新顔」とその裏で渦巻く陰謀

10.市民の苦情の聴取や違法駐車の取り締まりなど、警察官としての日々の業務

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:RoboCop: Rogue City

ジャンル:FPS/RPG

販売:3goo

開発:Nacon S.A./Teyon

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年11月30日

価格:8580円(パッケージ)

CERO:Z(18才以上対象)

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP: ROGUE CITY © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ROBOCOP & ROBOCOP: ROGUE CITY are trademarks of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

ROBOCOP: ROGUE CITY published by Nacon and developed by Teyon. © 2023 Nacon. All Rights Reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan