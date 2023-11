3goo(サングー)は11月30日、映画「ROBOCOP」の世界を舞台とするFPSゲーム『RoboCop: Rogue City(ロボコップ:ローグ シティ)』のPlayStation 5版を、発売した。価格は、8580円となる。

あわせて、本作の実際のゲーム画面やストーリーを紹介するローンチトレーラーも公開している。

デトロイト市警にて卓越した活躍を見せる「ロボコップ」。プレイヤーは半分人間、半分マシーンのエリート警察官の一人称視点で、デトロイト旧市街に蔓延る犯罪に立ち向かい、奇怪な連続殺人事件の謎に挑む役割を果たす。本作は会話や行動の選択肢を通じて捜査を進め、犯罪の撲滅を目指すFPS/RPGゲームだ。

https://bit.ly/3uzuxgh

https://bit.ly/3sOYQyN

「ロボコップ」シリーズの雰囲気を忠実に再現

『RoboCop: Rogue City(ロボコップ:ローグ シティ)』はSF映画「ロボコップ」シリーズのスリリングな世界を、かつてないリアリティで映画「ロボコップ」の象徴的な動作や特徴を忠実に再現し、主人公ピーター・ウェラーさんの声と顔でゲーム内を躍動できる。

映画「ロボコップ」シリーズの「2」と「3」の間を埋めるオリジナルストーリーが展開され、新たな興奮とサスペンスが広がっていく。

プレイヤーの選択が結末を握るRPG要素

本作では半分人間、半分マシーンであるロボコップの行動や選択に応じてストーリーが変化し、オリジナルストーリーのエンディングが分岐する。

プレイヤーは行動を選択し、「ロボコップ」の視点でさまざまなミッションに挑戦することになるが、各ステージではNPCとの対話によって多彩なイベントが発生する。

キャラクターの成長やアップグレード機能も充実しており、プレイヤーは戦略的に進化させた「ロボコップ」で各ミッションを攻略できる。

実力派開発スタジオが創り上げたリアルなFPS体験

実績のあるFPSタイトルを生み出した開発スタジオが、プレイヤーのフィードバックに基づき、ゲームシステムに改良を施して開発。ロボコップの無敵感、犯罪者を一掃する感覚を楽しめる。

さらに、原作映画でもおなじみのバイオレンスな表現も隠すことなく描かれているとのこと。手に汗握るアクションを体験してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:RoboCop: Rogue City

ジャンル:FPS/RPG

販売:3goo

開発:Nacon S.A./Teyon

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年11月30日)

価格:

通常版:8580円(パッケージ/ダウンロード)

アレックス・マーフィー エディション:1万10円(ダウンロード)

CERO:Z(18才以上対象)

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP: ROGUE CITY © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ROBOCOP & ROBOCOP: ROGUE CITY are trademarks of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

ROBOCOP: ROGUE CITY published by Nacon and developed by Teyon. © 2023 Nacon. All Rights Reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan