3goo(サングー)は5月18日、陸/海/空の交通網で世界に必要な交通インフラを構築し、自分だけの輸送帝国を築き上げる輸送システム経営シミュレーションゲーム『トランスポートフィーバー2』のPlayStation 5版とPlayStation 4版を発売した。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版ともに6820円。ダウンロード専売のデラックスエディションが7920円となる。

また、発売にあわせて、あらゆる時代や世界の輸送車両を紹介するローンチトレーラーと、ゲーム内に登場するユニークな輸送車両の画像を多数公開した。

『トランスポートフィーバー2』 ローンチトレーラー

ユニークで珍しい世界の輸送車両

世界の輸送網の発展の歴史を追体験できる本作のキャンペーンモードでは、ミッションを進めるごとに、人や貨物を運ぶ鉄道、船舶、飛行機などさまざまな輸送車両との出会いがプレイヤーを驚かせてくれる。自分の想い描く輸送網を構築し、世界と時代の旅を楽しもう。

ダウンロード版(PlayStation 5およびPlayStation 4版)

https://bit.ly/3pQW0Hz

トランスポートフィーバー2のユニークなポイント

1850年から現代まで

本作には、1850年代から現代までの世界の輸送車両が登場する。交通機関発展の歴史に触れる内容で、乗り物ファンを魅了する歴史的な実在の車両を収録している。

飛行機、電車、バス、船、各輸送タイプを完璧にマスターする方法を学ぶ

200種以上の輸送車両:電車、バス、路面電車、トラック、飛行機、船が登場。

輸送会社の予算と投資を管理:キミの選択が経済と都市の発展に直接影響を与える。それぞれの状況に適応し、長期的な結果を見据えた計画を立てる方法を学んでいく。

リアルに再現される世界

輸送における需要と供給を完璧にシミュレートする、奥の深いゲームプレイメカニクスで経営シミュレーションゲームファンを魅了する。物理演算で陰影まで詳細に再現されるグラフィックで、プレイヤーの構築した世界に臨場感をもたらす。

主なゲームモード】

キャンペーン

世界を舞台に3つの時代からなるキャンペーンがあり、それぞれ6つのミッションが用意されている。キャンペーンの最初のミッションはチュートリアルの役割を果たす。

フリーゲーム

プレイヤーは1850年からスタートし、運送会社を設立していく。広大な世界では、町や産業が広がり、ダイナミックに進化する。キミは輸送王として、鉄道や駅などのインフラを建設し、輸送車両を購入したり、ネットワークを管理して、会社の利益を最大化しよう。

マップエディター

地形、町、産業、道路などのマップを簡単に生成、変更できる。このゲームでは数え切れないほどの設定があり、プレイヤーは自分だけの鉄道の風景を作り上げられる。

【ゲーム情報】

タイトル:トランスポートフィーバー2

ジャンル:輸送システム経営シミュレーション

販売:3goo

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2023年5月18日)

価格:

通常版:6820円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

※PlayStation 4版はPlayStation 5デジタル版への無料アップグレードに対応。

TRANSPORT FEVER 2 © 2013-2023 Urban Games GmbH. Transport Fever is a trademark of Urban Games GmbH. Published by Nacon and developed by Urban Games. Made in Austria. All rights reserved. Distributed by 3goo K.K. in Japan.