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ゲーム  >  ニュース  >  PS5『RoboCop: Rogue City』RPG要素を紹介する最新トレーラーが公開！

自分好みにロボコップをカスタマイズ！

PS5『RoboCop: Rogue City』RPG要素を紹介する最新トレーラーが公開！

2023年10月05日 09時00分更新

文● Zenon／ASCII

PS5『RoboCop: Rogue City』RPG要素を紹介する最新トレーラーが公開！

　3goo（サングー）は10月5日、日本国内で2023年11月30日にリリースされる『RoboCop: Rogue City（ロボコップ：ローグ シティ）』の最新トレーラーを公開した。

　今回のトレーラーでは、入手した経験値からロボコップをアップグレードできるRPG要素を紹介。

　ロボコップは荒廃したデトロイトで巻き起こる数々の犯罪行為を取り締まり、市民を手助けすることで経験値を入手できる。

　経験値はスキルポイントとしてロボコップの8つのステータスに自由に振り分けられ、ロボコップの専用拳銃「オート9」を強化したり、回復可能な「ヒューズボックス」を開けられるようになったりと、自分好みにカスタマイズ可能だ。

『RoboCop: Rogue City』RPGトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=ZT8i-M9dhoI

【スクリーンショット】

PS5『RoboCop: Rogue City』RPG要素を紹介する最新トレーラーが公開！
PS5『RoboCop: Rogue City』RPG要素を紹介する最新トレーラーが公開！
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PS5『RoboCop: Rogue City』RPG要素を紹介する最新トレーラーが公開！
PS5『RoboCop: Rogue City』RPG要素を紹介する最新トレーラーが公開！

【ゲーム情報】

タイトル：RoboCop: Rogue City
ジャンル：FPS／RPG
販売：3goo
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2023年11月30日
価格：8580円（パッケージ）
CERO：Z（18才以上対象）

Robocop: Rogue City ©2023 Nacon. Published by Nacon. Developed by Teyon.
ROBOCOP ROBOCOP 3 © 1987 1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP: ROGUE CITY © 2023 Metro Goldwyn Mayer Studios Inc.ROBOCOP & ROBOCOP: ROGUE CITY are trademarks of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.

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