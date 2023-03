3goo(サングー)は3月3日、2005年にアーケード版が登場した伝説の対戦格闘ゲーム『ザ・ランブルフィッシュ2』のPlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)版で、アップデートVer.2.0の配信を開始した。

本アップデートでは、VSモードのオンライン対戦、およびオフライン対戦終了時に、再戦の選択ができるようになり、プレイヤーはメニュー画面に戻ることなく、すぐに同じプレイヤーとの再戦を楽しむことが可能。

また、VSモードのロビー機能の追加によりプレイヤーが対戦者として参加するか、観戦者として参加するかを選択可能に。これにより、アーケードで上級者同士の対戦を見ているような楽しみ方ができるようになっている。なお、Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One版のアップデート2.0は近日公開予定だ。

本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。価格は、パッケージ版のスタンダードエディションが3828円/コレクターズエディションが7648円、ダウンロード版が3520円となる。

「アップデート2.0」で実装される機能・更新内容一覧

・オンライン/オフライン 再戦の導線を追加

・ロビー機能の追加(対戦者2名/観戦者1名)

・ステージの幅設定を追加(ワイド/ショート)

・試合時間の設定:99秒を追加

・トレーニングモード:

- 敵の攻撃設定項目を追加

- オートリカバリーのタイミングを調整

上記以外にもゲームバランスの調整が行なわれている。さらに、次回アップデート3.0も近日公開予定なのでお楽しみに。

【ゲーム情報】

タイトル:ランブルフィッシュ2

ジャンル:対戦格闘ゲーム

販売:3goo(サングー)

開発:ディンプス

プラットフォーム:PlayStation 4/PlayStation 5/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2022年12月8日)

価格:

ダウンロード版:3520円

スタンダードエディション:3828円(パッケージ版)

コレクターズエディション:7648円(パッケージ版)

DLC追加キャラクター3体:各440円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPlayStation 4/Nintendo Switchのみ。

プレイ人数:オフライン1~2人/オンライン2人

CERO:B(12歳以上対象)

※PlayStation 4はPlayStation 5版無料アップグレード対応。

※DLC追加キャラクター3人はコレクターズエディションを購入した人は無料で利用可能。

©Dimps 2004-2005 / ©3goo K.K.

※Nintendo Switchのロゴ・ Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“PSロゴ”“PlayStation”“PS4ロゴ” and “PS5ロゴ” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©2020 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

Xbox, Xbox One, and the Xbox logos are trademarks of The Microsoft Group of companies and are used under license from Microsoft.