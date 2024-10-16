ピクセルリマスター版の『FF』や『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』などがお買い得
スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！
スクウェア・エニックスは10月16日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて同社のダウンロード版タイトルがお得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～Halloween 2024～」を開催したと発表。セール期間は、2024年11月1日まで※。
※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。
以下では、セールの注目タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/1016SALE/
セール対象タイトルピックアップ！
『FINAL FANTASY I–VI Bundle』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© 1996, 1999, 2022 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.
『FINAL FANTASY』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY II』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY III』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY IV』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY V』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VI』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
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