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ピクセルリマスター版の『FF』や『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』などがお買い得

スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！

2024年10月16日 19時55分更新

文● ミヤザキ／ASCII

スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！

　スクウェア・エニックスは10月16日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて同社のダウンロード版タイトルがお得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～Halloween 2024～」を開催したと発表。セール期間は、2024年11月1日まで※。

※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

　以下では、セールの注目タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/1016SALE/

セール対象タイトルピックアップ！

『FINAL FANTASY I–VI Bundle』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！

© 1996, 1999, 2022 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.

『FINAL FANTASY』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY II』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY III』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IV』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY V』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VI』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

スクエニがニンテンドーeショップとPS Storeで「ハロウィンセール」を開催！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

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