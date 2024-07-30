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全作品が20％オフ！「FFピクセルリマスター サマーセール」が開催中

2024年07月30日 16時50分更新

文● ミヤザキ／ASCII

全作品が20％オフ！「FFピクセルリマスター サマーセール」が開催中

　スクウェア・エニックスは7月30日、Nintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android向けに配信中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズについて、全プラットフォームでシリーズ全作品が20％オフとなる「FFピクセルリマスター サマーセール」を開催。期間は、2024年8月14日まで。

　このセールでは、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品に加え、各作品がセットになったバンドル版もセール対象となっている。
※Android版のバンドル販売はございません。

【セール期間】
2024年8月14日まで
※PC（Steam）版のみ、2024年8月13日午前2時まで
【対象製品】
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
- 『ファイナルファンタジー』『ファイナルファンタジーII』『ファイナルファンタジーIII』『ファイナルファンタジーIV』『ファイナルファンタジーV』『ファイナルファンタジーVI』
- 上記6作品のバンドル（※Android版のバンドル販売はございません）
【対象プラットフォーム】
Nintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android／Amazon
【ストアページ一覧】
https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/product/
※各製品のセール価格は、各ストアページにてご確認ください。
※ストアの反映に時間がかかることがございます。

【ゲーム情報】

全作品が20％オフ！「FFピクセルリマスター サマーセール」が開催中

タイトル：“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
　『ファイナルファンタジー』
　『ファイナルファンタジーII』
　『ファイナルファンタジーIII』
　『ファイナルファンタジーIV』
　『ファイナルファンタジーV』
　『ファイナルファンタジーVI』
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch
配信日：
　PC（Steam）／iOS／Android：配信中
　PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）
価格：
　『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）
　『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）
　PC（Steam）／Swtich／PS4『FFI』～『FFVI』バンドル版：9172円（ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

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