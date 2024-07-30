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スクウェア・エニックスは7月30日、Nintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android向けに配信中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズについて、全プラットフォームでシリーズ全作品が20％オフとなる「FFピクセルリマスター サマーセール」を開催。期間は、2024年8月14日まで。

このセールでは、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品に加え、各作品がセットになったバンドル版もセール対象となっている。

※Android版のバンドル販売はございません。

【セール期間】

2024年8月14日まで

※PC（Steam）版のみ、2024年8月13日午前2時まで

【対象製品】

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

- 『ファイナルファンタジー』『ファイナルファンタジーII』『ファイナルファンタジーIII』『ファイナルファンタジーIV』『ファイナルファンタジーV』『ファイナルファンタジーVI』

- 上記6作品のバンドル（※Android版のバンドル販売はございません）

【対象プラットフォーム】

Nintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android／Amazon

【ストアページ一覧】

https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/product/

※各製品のセール価格は、各ストアページにてご確認ください。

※ストアの反映に時間がかかることがございます。

【ゲーム情報】

タイトル：“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

『ファイナルファンタジー』

『ファイナルファンタジーII』

『ファイナルファンタジーIII』

『ファイナルファンタジーIV』

『ファイナルファンタジーV』

『ファイナルファンタジーVI』

ジャンル：RPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch

配信日：

PC（Steam）／iOS／Android：配信中

PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）

価格：

『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）

『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）

PC（Steam）／Swtich／PS4『FFI』～『FFVI』バンドル版：9172円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

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