スクウェア・エニックスは7月30日、Nintendo Switch/PlayStation 4/PC(Steam)/iOS/Android向けに配信中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズについて、全プラットフォームでシリーズ全作品が20%オフとなる「FFピクセルリマスター サマーセール」を開催。期間は、2024年8月14日まで。

このセールでは、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品に加え、各作品がセットになったバンドル版もセール対象となっている。

※Android版のバンドル販売はございません。

【セール期間】

2024年8月14日まで

※PC(Steam)版のみ、2024年8月13日午前2時まで

【対象製品】

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

- 『ファイナルファンタジー』『ファイナルファンタジーII』『ファイナルファンタジーIII』『ファイナルファンタジーIV』『ファイナルファンタジーV』『ファイナルファンタジーVI』

- 上記6作品のバンドル(※Android版のバンドル販売はございません)

【対象プラットフォーム】

Nintendo Switch/PlayStation 4/PC(Steam)/iOS/Android/Amazon

【ストアページ一覧】

https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/product/

※各製品のセール価格は、各ストアページにてご確認ください。

※ストアの反映に時間がかかることがございます。

【ゲーム情報】

タイトル:“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

『ファイナルファンタジー』

『ファイナルファンタジーII』

『ファイナルファンタジーIII』

『ファイナルファンタジーIV』

『ファイナルファンタジーV』

『ファイナルファンタジーVI』

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PC(Steam)/iOS/Android/Amazonアプリストア/PlayStation 4/Nintendo Switch

配信日:

PC(Steam)/iOS/Android:配信中

PS4/Switch:配信中(2023年4月20日)

価格:

『I』『II』:各1480円(ダウンロード版)

『III』『IV』『V』『VI』:各2200円(ダウンロード版)

PC(Steam)/Swtich/PS4『FFI』~『FFVI』バンドル版:9172円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO