スクウェア・エニックスは1月31日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて「FINAL FANTASY」シリーズのダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる『スクウェア・エニックス アルティメットセール ~「ファイナルファンタジー」特集 2024~』を開催したと発表。期間は、2024年2月14日まで。ただし、ニンテンドーeショップの一部のタイトルは2024年2月5日からスタートとなる。

以下では、セール対象タイトルの一部をピックアップして紹介。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/202402SALE/

▽Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ:

https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale_2.html

※2024年2月5日公開予定

セール対象タイトルを一部ピックアップ

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5

64%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

Nintendo Switch:2024年2月5日~

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

Nintendo Switch:2024年2月5日~

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

Nintendo Switch:2024年2月5日~

『シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

Nintendo Switch:2024年2月5日~

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ!』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

©2007, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:Toshiyuki Itahana

『FINAL FANTASY I–VI Bundle』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY II』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY III』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IV』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY V』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VI』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

Nintendo Switch:2024年2月5日~

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VIII Remastered』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

Nintendo Switch:2024年2月5日~

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IX』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

Nintendo Switch:2024年2月5日~

©2000, 2001, 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:©2000 YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4

60%オフ!

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

Nintendo Switch:2024年2月5日~

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』

PlayStation 4

60%オフ!

© 2016-2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION: © 2016 YOSHITAKA AMANO

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5/PlayStation 4

40%オフ!

© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』

PlayStation 4

50%オフ!

© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX

CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO

『FINAL FANTASY 零式 HD』

PlayStation 4

70%オフ!

©2011, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

『ワールド オブ ファイナルファンタジー マキシマセット』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA

© 2016, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA

LOGO ILLUSTRATION:© 2016 YOSHITAKA AMANO

『DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4

70%オフ!

『DISSIDIA FINAL FANTASY NT 通常版』

PlayStation 4

70%オフ!

©2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA ILLUSTRATION:©2017 YOSHITAKA AMANO

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人はこちらも参考にしよう。

https://www.jp.square-enix.com/column/