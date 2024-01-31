2024年2月29日に『FINAL FABTASY VII REBIRTH』が発売されることを記念して開催
「FF」シリーズがニンテンドーeショップ／PS Storeでお買い得！FFを特集した「アルティメットセール」を開催
スクウェア・エニックスは1月31日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて「FINAL FANTASY」シリーズのダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる『スクウェア・エニックス アルティメットセール ～「ファイナルファンタジー」特集 2024～』を開催したと発表。期間は、2024年2月14日まで。ただし、ニンテンドーeショップの一部のタイトルは2024年2月5日からスタートとなる。
以下では、セール対象タイトルの一部をピックアップして紹介。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/202402SALE/
▽Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ：
https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale_2.html
※2024年2月5日公開予定
セール対象タイトルを一部ピックアップ
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
50％オフ！
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
PlayStation 5
64％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
Nintendo Switch：2024年2月5日～
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
Nintendo Switch：2024年2月5日～
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
Nintendo Switch：2024年2月5日～
『シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
Nintendo Switch：2024年2月5日～
© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
©2007, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:Toshiyuki Itahana
『FINAL FANTASY I–VI Bundle』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY II』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY III』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY IV』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY V』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VI』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VII』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
Nintendo Switch：2024年2月5日～
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VIII Remastered』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
Nintendo Switch：2024年2月5日～
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY IX』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
Nintendo Switch：2024年2月5日～
©2000, 2001, 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION:©2000 YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』
PlayStation 4
60％オフ！
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
Nintendo Switch：2024年2月5日～
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』
PlayStation 4
60％オフ！
© 2016-2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN：TETSUYA NOMURA
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION: © 2016 YOSHITAKA AMANO
『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5／PlayStation 4
40％オフ！
© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』
PlayStation 4
50％オフ！
© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX
CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO
『FINAL FANTASY 零式 HD』
PlayStation 4
70％オフ！
©2011, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN：TETSUYA NOMURA
『ワールド オブ ファイナルファンタジー マキシマセット』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA
© 2016, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA
LOGO ILLUSTRATION:© 2016 YOSHITAKA AMANO
『DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション』
PlayStation 4
70％オフ！
『DISSIDIA FINAL FANTASY NT 通常版』
PlayStation 4
70％オフ！
©2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA ILLUSTRATION:©2017 YOSHITAKA AMANO
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人はこちらも参考にしよう。
https://www.jp.square-enix.com/column/
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
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