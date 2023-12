スクウェア・エニックスは12月18日、Nintendo Switch/PlayStation 4/PC(Steam)/iOS/Android向けに発売中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズにて、抽選で合計1000名にオリジナルグッズが当たる「光の戦士感謝キャンペーン」を開始した。開催期間は、2024年1月5日23時59分まで。

FF36周年を記念した本キャンペーンには『FF』~『FFVI』のオリジナル版パッケージ風のノベルティセットも登場。発売当時から応援しているプレイヤーにも、新しいプレイヤーにも作品の世界を楽しめるラインアップとなっている。

「光の戦士感謝キャンペーン」特設サイト

https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/2023winter-cp/

「FINAL FANTASY」 公式X

https://twitter.com/FinalFantasyJP

FF公式Xをフォロー&リポストで豪華賞品を当てよう

「光の戦士感謝キャンペーン」開催

FF36周年を記念して、“FFピクセルリマスター”シリーズのオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催。『FF』~『FFVI』オリジナル版パッケージ風ノベルティセットやオリジナルTシャツ、クリアファイルなどが登場する。開催期間は、2024年1月5日23時59分まで。

<賞品内容>

<応募方法>

① 「FINAL FANTASY」公式Xアカウント(@FinalFantasyJP)をフォロー

② キャンペーン期間中に対象の投稿をリポスト

詳細や応募規約は「光の戦士感謝キャンペーン」特設サイトを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

『ファイナルファンタジー』

『ファイナルファンタジーII』

『ファイナルファンタジーIII』

『ファイナルファンタジーIV』

『ファイナルファンタジーV』

『ファイナルファンタジーVI』

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PC(Steam)/iOS/Android/Amazonアプリストア/PlayStation 4/Nintendo Switch

配信日:

PC(Steam)/iOS/Android:配信中

PS4/Switch:配信中(2023年4月20日)

価格:

『I』『II』:各1480円(ダウンロード版)

『III』『IV』『V』『VI』:各2200円(ダウンロード版)

PC(Steam)/Swtich/PS4『FFI』~『FFVI』バンドル版:9172円(ダウンロード版)

PS4/Switch『FF35周年限定特装版』:3万3000円(パッケージ版)

CERO:B(12才以上対象)

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO