スクウェア・エニックスは12月18日、Nintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android向けに発売中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズにて、抽選で合計1000名にオリジナルグッズが当たる「光の戦士感謝キャンペーン」を開始した。開催期間は、2024年1月5日23時59分まで。
FF36周年を記念した本キャンペーンには『FF』～『FFVI』のオリジナル版パッケージ風のノベルティセットも登場。発売当時から応援しているプレイヤーにも、新しいプレイヤーにも作品の世界を楽しめるラインアップとなっている。
「光の戦士感謝キャンペーン」特設サイト
https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/2023winter-cp/
「FINAL FANTASY」 公式X
https://twitter.com/FinalFantasyJP
FF公式Xをフォロー＆リポストで豪華賞品を当てよう
「光の戦士感謝キャンペーン」開催
FF36周年を記念して、“FFピクセルリマスター”シリーズのオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催。『FF』～『FFVI』オリジナル版パッケージ風ノベルティセットやオリジナルTシャツ、クリアファイルなどが登場する。開催期間は、2024年1月5日23時59分まで。
＜賞品内容＞
＜応募方法＞
① 「FINAL FANTASY」公式Xアカウント（@FinalFantasyJP）をフォロー
② キャンペーン期間中に対象の投稿をリポスト
詳細や応募規約は「光の戦士感謝キャンペーン」特設サイトを確認してほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
『ファイナルファンタジー』
『ファイナルファンタジーII』
『ファイナルファンタジーIII』
『ファイナルファンタジーIV』
『ファイナルファンタジーV』
『ファイナルファンタジーVI』
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch
配信日：
PC（Steam）／iOS／Android：配信中
PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）
価格：
『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）
『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）
PC（Steam）／Swtich／PS4『FFI』～『FFVI』バンドル版：9172円（ダウンロード版）
PS4／Switch『FF35周年限定特装版』：3万3000円（パッケージ版）
CERO：B（12才以上対象）
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
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