スパイク・チュンソフトは8月4日、Nintendo Switchで発売中のダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、発売から約1ヵ月(※1)で、全世界累計出荷数が30万本を突破したと発表(※2)。

※1.2023年7月31日時点

※2.パッケージ版は出荷数、ダウンロード版は販売数となります。

また、2023年8月18日より、これまで第1章までとしていたプレイ動画の配信可能範囲を、第2章までに拡大する(※3)。

※3.一部の配信を、先行解禁する場合があります。

配信規制の拡大について

本作のプレイ動画配信については、謎解きゲームという特性上、核心的なネタバレを防ぐために、これまでは第1章までとする配信規制をユーザーに課していた。

しかし、ユーザーから寄せられた意見には、第2章のシナリオやキャラクターに対する人気、評判が高く、動画配信の要望も多かったとのこと。そのため、30万本突破への感謝の気持ちも込め、配信可能範囲を第2章まで解禁することになったという。

ファンはゲーム未プレイ者へのネタバレに従来通り配慮しつつ、ファン同士の語り合いをより一層深めよう。また、未プレイ者は第2章までのプレイ動画を見て、これを機に自分でもプレイしてみてはいかがだろうか。配信規制は、2023年8月18日より変更される。

●スパイク・チュンソフト、プレイ動画・生放送の公開について

https://www.spike-chunsoft.co.jp/playlicense/

※情報更新は2023年8月18日に行ないます。

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年6月30日)

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)