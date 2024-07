スパイク・チュンソフトは7月18日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード プラス』を発売した。

価格は通常版が6985円(パッケージ/ダウンロード)、デジタルデラックスエディションが7920円(ダウンロード)となる。

また、本作の発売を記念して、スマートフォンのアラームとして設定できる「死に神ちゃん目覚ましボイス」を期間限定でプレゼント。ゲーム公式サイトからダウンロード可能だ。

<公式サイト>

https://www.spike-chunsoft.co.jp/raincode/plus/

パワーアップ版がPS5/Xbox Series X|S/PC(Steam)で

本日発売!

オリジナル版に機能強化や追加要素をプラスした『超探偵事件簿 レインコード プラス』。本作は4K解像度に対応し、陰影やディティールが精細に表現されるほか、ロード時間の大幅な短縮を実現し、より美麗で快適なゲームプレイを楽しめる。

また、Nintendo Switch版で追加コンテンツとして配信された5つのサブストーリーをはじめから収録。ムービー全95種とBGM全69曲が収録されたギャラリーモードも追加し、お気に入りのシーンやBGMを何度でも再生可能だ。

発売を記念して「死に神ちゃん目覚ましボイス」をプレゼント!

『超探偵事件簿 レインコード プラス』の発売を記念して、スマートフォンのアラームとして設定できる「死に神ちゃん目覚ましボイス」を、期間限定でプレゼント。

スマートフォンから本作の公式サイトにアクセスし、目覚ましボイスをダウンロードしよう。配布期間は、2024年9月13日まで。

<公式サイト>

https://www.spike-chunsoft.co.jp/raincode/plus/

※ご利用のスマートフォンからアクセスしてください

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード プラス

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年7月18日)

価格:

通常版:6985円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:7920円(ダウンロード版)

※通常版パッケージはPS5のみ

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)