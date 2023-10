スパイク・チュンソフトは10月26日、発売中のNintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、シーズンパス最後の追加コンテンツ第4弾を配信開始したと発表。

第4弾「ヴィヴィア編『臨死探偵』/ヤコウ編『ありがとう、私の探偵さん』」では、幽体離脱探偵「ヴィヴィア=トワイライト」と、夜行探偵事務所の所長「ヤコウ=フーリオ」それぞれが主人公のサブストーリー2種を楽しめる。追加コンテンツの価格は660円だ。

<DLC情報>

タイトル:ヴィヴィア編「臨死探偵」/ヤコウ編「ありがとう、私の探偵さん」

配信日:配信中(2023年10月26日)

価格:660円

<ニンテンドーe ショップ>

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000040534.html

※「ヤコウ編『ありがとう、私の探偵さん』」には、ゲーム本編のネタバレが含まれます。

ヴィヴィア=トワイライト

CV:梅原裕一郎さん

退廃的で耽美な雰囲気を纏う人物。自堕落な性格で、事務所の暖炉の中やホテルのグランドピアノの下など、さまざまな場所で寝転がっている。

探偵特殊能力:幽体離脱

他人に見られることなく、壁や床をすり抜けることも可能な「幽体」となって行動する。

ヤコウ=フーリオ

CV:子安武人さん

カナイ区唯一の探偵事務所である「夜行探偵事務所」の所長。飄々としてつかみどころのない人物。超探偵ではないものの世界探偵機構に認定されていて、優秀な探偵であることが窺える。

一方で、アマテラス社保安部との面倒ごとを避けるため、表立った行動を控えておとなしく過ごすことを事務所の方針にするなど、やや弱腰な言動も目立つ。

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年6月30日)

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)