コーエーテクモゲームスは8月29日、2023年9月21日から9月24日までの4日間、幕張メッセ(千葉市美浜区)にて開催される「東京ゲームショウ2023」(以下:TGS2023)の出展情報を発表。また、同日より「TGS2023特設サイト」(https://www.gamecity.ne.jp/tgs/ja/)に加えて、TGS公式番組および同社が独自に配信するインターネット生放送の番組情報、TGS2023開催を記念した新作グッズも公開した。

■出展タイトルについて

コーエーテクモブースでは、『Fate/Samurai Remnant』(フェイト/サムライレムナント)の試遊台設置やバーサーカー/宮本武蔵の等身大フィギュア展示、さらに『レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~』の世界観を再現したブースの出展を行なう。

『Fate/Samurai Remnant』を試遊した人には、本作のキャラクターがデザインされたオリジナル缶バッジ(7種+シークレット1種)をランダムで1種プレゼント。また、『レスレリアーナのアトリエ』のブースで指定の画面を提示した人には、特典として「ぷにキーホルダー」をプレゼントする。

さらに来場者特典として、オリジナルショッパーが配布される。

<出展タイトル一覧>

タイトル:Fate/Samurai Remnant

出展形式:試遊/ブース出展

試遊特典:オリジナル缶バッジ1個(7種+シークレット1種/ランダム配布)

※特典の数には限りがございます。予告なく配布を終了する場合があります。

タイトル:レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~

出展形式:ブース出展

画面提示特典:ぷにキーホルダー

来場者特典:オリジナルショッパー

※特典の数には限りがございます。予告なく配布を終了する場合があります。

■TGS2023公式チャンネルについて

TGS2023公式チャンネルでは2023年9月21日22時より『Fate/Samurai Remnant』、9月22日18時より『レスレリアーナのアトリエ』の公式ウェブ番組を配信。本番組では、発売が目前に迫った『Fate/Samurai Remnant』の最新情報や、『レスレリアーナのアトリエ』の新映像公開や最新情報など、2タイトルの魅力をお届けするという。

さらに、注目タイトルを紹介する番組「コーエーテクモ LIVE! in TGS2023」を2023年9月22日19時より配信。視聴者プレゼント企画も実施予定なので、ぜひ視聴しよう。番組内容などの詳細は、後日公開される。

<TGS2023公式ウェブ番組概要>

タイトル:Fate/Samurai Remnant

配信日時:2023年9月21日 22時~22時50分

出演:河西健吾さん(宮本伊織役)/山村響さん(セイバー役)/前野智昭さん(鄭成功役)/庄知彦氏(Fate/Samurai Remnantプロデューサー)

内容:発売の迫った本作の最新情報を紹介。

タイトル:レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~

配信日時:2023年9月22日 18時~18時50分

MC:鶴見萌さん

出演:白砂沙帆さん(レスナ役)/広瀬裕也さん(ロマン役)/のぐちゆりさん(ライザ役)

内容:新映像の公開や最新情報など、盛りだくさんで届け。

<「コーエーテクモLIVE! in TGS2023」番組概要>

配信日時:2023年9月22日 19時~

※放送時間は前後する場合がございます

内容:コーエーテクモの注目タイトルを紹介。さらに番組視聴者には豪華なプレゼントも。

放送ページ:YouTube Live/ニコニコ生放送/Twitter Live(コーエーテクモ公式Twitterアカウント)にて配信。各種URLは追って公開される。

■TGS2023の記念グッズについて

TGS2023を記念した新作グッズは、2023年9月21日より、TGS会場の物販コーナーにて販売開始する。また、翌週9月29日よりウェブ通販で、9月30日より渋谷PARCO6階にあるコーエーテクモゲームスのオフィシャルショップ「KOEI TECMO SPOT」にて販売開始される。

『レスレリアーナのアトリエ』をはじめとした「アトリエ」シリーズ関連グッズや『Fate/Samurai Remnant』のイラストを使用したグッズなど、人気タイトルのグッズを多数用意。さらに、一定の金額以上の購入で特典のプレゼントも。

TGS会場およびウェブ通販、KT SPOTで特典内容や条件が異なるので、詳細は記念新作グッズの特設ページを確認してほしい。

《TGS2023記念新作グッズ特設ページURL》

https://www.gamecity.ne.jp/tgs/ja/goods/

<東京ゲームショウ2023 新作グッズ概要>

概要:

【TGS会場】

販売期間:2023年9月21日~24日

販売場所:幕張メッセ Hall 9~11 物販コーナー内

【通販】

販売期間:2023年9月29日~10月9日

販売場所:ガストショップ/KT SPOT Online Shop

※受注商品の発送は11月下旬~12月上旬を予定しております。

【KT SPOT】

販売期間:2023年9月30日~

販売場所:渋谷PARCO6階「KOEI TECMO SPOT」

特典情報:

豪華特典をプレゼント。購入場所によって特典が異なるので注意しよう。

【TGS会場】

<特典>

①レスレリアーナのアトリエ クリアファイル(全1種)

②オリジナルクリーナークロス(全3種)

③オリジナルポストカード(全2種)

<配布条件>

①物販ブースにて1回の買い物で、4000円以上の購入で1枚進呈

②物販ブースにて1回の買い物で、8000 円以上の購入で3種類の中から好きな1枚を進呈

③コーエーテクモゲームス本ブースで配布している対象配布物を持参して、物販ブースにて1回の買物で、3000円以上の購入で対象配布物に応じた絵柄のポストカードを1枚進呈

<対象配布物>

レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~……オリジナルショッパー/ぷにキーホルダー

Fate/Samurai Remnant……オリジナル缶バッジ

※各特典は数量に限りがあります。無くなり次第終了となります。

※レシートの合算はいたしかねます。

※レスレリアーナのアトリエに関しましては、配布物をどちらか1つお持ちください。

【通販/KT SPOT】

<特典>

ソフィーのアトリエ2 クリアファイル

<条件>

1回の買い物で、対象商品を含み6000円以上の購入で1枚進呈

<対象商品>

通販およびKT SPOT店舗で販売しているTGS2023新商品

※各特典は数量に限りがあります。無くなり次第終了となります。

販売商品:

【新商品】 B2タペストリー

種類:5種類

価格:各3500円

サイズ:515×728mm

最新作の『レスレリアーナのアトリエ』をはじめ、人気コンテンツのキャラクターたちが「B2タペストリー」となって販売。また、『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』から「トゥインクル・ローズ」も登場する。

【新商品】 B5アクリルプレート

種類:6種類

価格:各5000円

サイズ:182×257mm

最新作の『レスレリアーナのアトリエ』をはじめ、人気コンテンツのキャラクターたちが「B5アクリルプレート」となって登場。また、『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』とよむ先生とのコラボレーションイラストを使用した商品もある。

【新商品】 ガスト30周年記念 トレーディングアクリルスタンドキーホルダー vol.2

種類:17種類

価格:単品 800円/17個入りBOX 1万3600円

サイズ:本体60×40mm/台座40×40mm程度

ガスト30周年を記念し、過去のガストタイトルから人気キャラクターが可愛らしいキーホルダーになって登場。vol.2では、最新タイトル『レスレリアーナのアトリエ』をはじめ、「アーランド」シリーズや「よるのないくに」シリーズなどから、さまざまなキャラクターがラインナップされる。

【新商品】 メタルクリアファイル2枚セット

種類:2種類

価格:各1400円

サイズ:A4

『Fate/Samurai Remnant』からは、パッケージビジュアルとティザーPVのワンシーンが、『レスレリアーナのアトリエ』からは、今回のイベントのために描き下ろされたイラストが、メタリック調のクリアファイルとなって登場。

【新商品】 Fate/Samurai Remnant トレーディングアクリルスタンド

種類:7種類

価格:単品 1500円/7個入りBOX 1万500円

サイズ:本体 高さ120mm 以内/台座 70×20mm程度

『Fate/Samurai Remnant』に登場する各陣営のサーヴァントとマスターが、トレーディングアクリルスタンドとなって登場。

【新商品】 Fate/Samurai Remnant トレーディング缶バッジ

種類:8種類

価格:単品 600円/8個入りBOX 4800円

サイズ:直径75mm

『Fate/Samurai Remnant』に登場するキャラクターが、トレーディング缶バッジとなって登場。

【新商品】 レスレリアーナのアトリエ アクリルキーホルダー付きトートバッグ

種類:1種類

価格:2500円

サイズ:

<トートバッグ>360×370mm/シルク1C/綿100%

<アクリルキーホルダー>直径50mm/4C/ボールチェーン

『レスレリアーナのアトリエ』の主人公レスナのフード部分にいる謎の生物をデザインしたトートバッグが登場。主人公レスナがデザインされたアクリルキーホルダー付き。

【新商品】 アズールレーン×DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacationビッグタペストリー

種類:3種類

価格:各8500円

サイズ:728×1030mm

『アズールレーン』と『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』の復刻コラボイベントで使用された魅力的なイラストが、おおきなダブルスエード生地のタペストリーとなって登場。

※すべての商品画像はイメージです。

