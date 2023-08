セガは8月23日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)向け“無限に遊べる脱出ローグライト”『ENDLESS Dungeon』(エンドレスダンジョン)について、PC版のクローズドβテストを開催すると発表。開始期間は、2023年9月7日~18日となる。

本作の発売日は、2023年10月19日予定。価格は、ダウンロード専売の通常版が4389円、パッケージ/ダウンロード版で発売されるLast Wish Editionが5489円だ。

今回のクローズドβテストは、SteamまたはEpic Games Storeで「『ENDLESS Dungeon』 Last Wish Edition」を予約することで参加可能。また、Steamで予約した場合は、特別な「マルチプレイヤー専用」バージョンのゲームライセンスを2つ追加で入手できる。

ゲームライセンスは、Steamのギフトシステムを通じて2人に贈ることができるため、友だちと一緒にマルチプレイを行なうことが可能だ。

▼『ENDLESS Dungeon』 PC版のクローズドβテストトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=KnDYAPEXbFo

【ゲーム情報】

タイトル:ENDLESS Dungeon

ジャンル:無限に遊べる脱出ローグライト

販売:セガ

開発:Amplitude Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2023年10月19日予定

※Nintendo Switch版は未定。

価格:

通常版:4389円(ダウンロード版のみ)

Last Wish Edition:5489円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~3人

CERO:B(12歳以上対象)

©Amplitude Studios SAS. ©SEGA. All rights reserved. Published by SEGA. GAMES2GETHER, Amplitude Studios, the Amplitude Studios logo and ENDLESS DUNGEON are either registered trademarks or trademarks of Amplitude Studios SAS. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.