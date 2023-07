通常版と豪華版の『Last Wish Edition』の内容物も紹介!

セガは7月25日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)で発売予定の『ENDLESS Dungeon』(エンドレスダンジョン)について、ダンジョンの深部を目指すヒーローのひとり「COMRADE」(コムラッド)の紹介トレーラーをYouTubeで公開した。

本作の発売日は、2023年10月19日予定。価格は、ダウンロード専売の通常版が4389円、パッケージ/ダウンロード版の豪華版『Last Wish Edition』が5489円となる。

『ENDLESS Dungeon』ヒーロー紹介映像 COMRADE

『ENDLESS Dungeon』は、見下ろし型のツインスティックシューターにタワーディフェンスの要素を取り入れたローグライト・タクティカルアクションゲーム。

プレイヤーはひとりで、または友だちとの協力プレイで、好みのヒーローたちでチームを編成し、脱出の鍵となる貴重なクリスタルを襲い来るモンスターから守りながら、ダンジョンの深部を目指していく。

ダンジョン攻略の難易度は高いが、プレイするたびに新たな武器やヒーローをアンロックすることが可能。そして、“何度でも蘇生する”という奇妙な現象の真相を理解するうちに、ゲームの奥深さ、面白さを実感することになる。

新ヒーロー「COMRADE」(コムラッド)の

紹介トレーラーを公開!

コムラッドは、「エンドレス」と呼ばれる謎めいた古代の存在に仕えるために作られた人造人間。“執行人”という肩書を持ちあらゆる仕事をこなしていた彼は、とある出来事で機能停止した後、何万年もの間修復されるのを待っていた。

今、再び目覚めた彼は、自分に恐ろしいことをさせた社会に憤りを抱えながら、クリスタルを守るためにタレットを作ったり、修理したりする能力をチームのために使っていく。

トレーラーでは、そんなコムラッドのキャラクターやプレイスタイルが紹介されているので、ぜひチェックしてほしい。

また、『ENDLESS Dungeon』公式サイトでは、コムラッドの仲間となるさまざまなヒーローのキャラクター紹介も公開中。こちらも確認してみてはいかがだろうか。

『ENDLESS Dungeon』ヒーロー紹介映像 COMRADE URL:https://youtu.be/_i4uTiXiKp4

【コムラッドのスキルを紹介】

・Passive:武器を取れ!

研究ターミナルとリソース・ジェネレーターを突き飛ばして修復する。

・Special:コムラッドタレット

自身の前に攻撃用のタレットを出現させる。

・Ultimate:レボリューション

自身の武器を一時的に固定タレットに変化させる。

期間限定で「Dungeon of the ENDLESS」が無料で遊べる!

Amplitudeコミュニティの祭典「ENDLESS SUMMER」を開催中!

Amplitudeが2023年7月24日から27日まで開催するコミュニティの祭典「ENDLESS SUMMER」の期間中。Steamにて、『Dungeon of the ENDLESS』が無料で楽しめる。

また、AmplitudeのTwitchチャンネルでは『ENDLESS Dungeon』のゲームプレイなどが配信されるので、こちらもお見逃しなく。

※『Dungeon of the ENDLESS』の対応言語は英語/フランス語/ドイツ語です。

※AmplitudeのTwitchチャンネル配信の対応言語は英語となります。

各プラットフォームの予約購入を受付中!

『ENDLESS Dungeon』を予約すると、ヒーローのスキンパックが早期購入特典として付いてくる。

また、豪華版の『Last Wish Edition』には、シンガーのLera LynnさんとArnaud Royさんをフィーチャーした本作専用のオリジナルサウンドトラックや、デジタルアートブックなど、さまざまな特典が付く。

▼デジタル版

【『ENDLESS Dungeon』Last Wish Edition】

・『ENDLESS Dungeon』ゲーム本編

・48時間早期アクセス権

・Pioneer Eliteスキンパック(早期購入特典)

・Die-Hard Eliteスキンパック

・Dawn of the End スキンパック(予約者/早期購入者限定アイテム)

・デジタルオリジナルサウンドトラック

・「レクレス・スクワッド」デジタルアートブック

【通常版】

・『ENDLESS Dungeon』ゲーム本編

・Pioneer Eliteスキンパック(早期購入特典)

・Dawn of the End スキンパック(予約者/早期購入者限定アイテム)

▼パッケージ版

【『ENDLESS Dungeon』Last Wish Edition】

・『ENDLESS Dungeon』ゲーム本編

・Pioneer Eliteスキンパック(早期購入特典)

・Die-Hard Eliteスキンパック

・Dawn of the End スキンパック(予約者/早期購入者限定アイテム)

・デジタルオリジナルサウンドトラック

・「レクレス・スクワッド」デジタルアートブック

【ゲーム情報】

タイトル:ENDLESS Dungeon

ジャンル:無限に遊べる脱出ローグライト

販売:セガ

開発:Amplitude Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2023年10月19日予定

※Nintendo Switch版は未定。

価格:

通常版:4389円(ダウンロード版のみ)

Last Wish Edition:5489円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~3人

CERO:B(12歳以上対象)

©Amplitude Studios SAS. ©SEGA.All rights reserved.