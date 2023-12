セガは12月12日、無限に遊べる脱出ローグライト『ENDLESS Dungeon』(エンドレスダンジョン)について、登場するヒーローのひとり「ファッシー」のボイスを担当する芸人・狩野英孝さんによる実況プレイを、2023年12月18日20時より「狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!」にて生配信すると発表した。

生配信では、狩野英孝さんとともに『ENDLESS Dungeon』のキャラクターボイスを担当するセガ公式VTuber「ポポナ」と、芸人のカナメストーンさんがマルチプレイに挑戦。与えられたミッションを果たしてクリアできるのか? 豪華プレゼントをかけたチャレンジの結末を、見届けてみてはいかがだろうか。

本作のプラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox Oneで、PC(Steam/Epic Games Store)版はすでに発売済み。価格はStandard Editionが4389円/Last Wish Editionは5489円となる。

・EIKOが楽しい仲間たちと「エンドレスダンジョン」で協力プレイするぜ!

https://youtube.com/live/r26FPlIYOrI

【出演者】

ピン芸人として、テレビなどで幅広く活躍中。お笑い芸人の中でもゲーム好きとして知られていて、自身のYouTubeチャンネル「EIKO!GO!!」では、さまざまなゲームタイトルのゲーム実況を配信している。動画登録者は約180万人を超え、トップクラスの人気を誇る。

中学校の同級生である山口誠さんと東峰零士さんのお笑いコンビ。上京後現在まで10年以上同居している仲良しコンビで、山口さんの独特なボケと零士さんのハイトーンボイスから繰り出される全力のツッコミで人気の漫才師。

セガ公式VTuber。「ポッポー♪」を合言葉に相棒(?)のハトスケとともにYouTubeを中心にゲーム実況動画などを配信中。『ENDLESS Dungeon』では、ヒーローのひとり「バンカー」のキャラクターボイスを担当している。

狩野英孝さんがボイスを担当するヒーロー

「ファッシー」の新トレーラーを公開!

狩野英孝さんがボイスを担当する「ファッシー」の新トレーラーを公開。初公開となるさまざまなボイスが楽しめるので、こちらもあわせてチェックしよう。

ファッシー (CV:狩野英孝さん)

オーリガという惑星に生息していたドラッケンという種族のヒーロー。多くのドラッケンは、自分たちの平和と繁栄を維持のみで満足しているが、ファッシーはより大きな刺激を求めて銀河を横断した。

今では伝説的なミクソロジスト(さまざまなアプローチで新しいカクテルを創造する人)の技術や伝説的な飲み物の秘密を追い求めている。

・【CV:狩野英孝】『ENDLESS Dungeon』 ファッシー紹介トレーラー

https://youtu.be/Vw8HN8_Iy9M

【ゲーム情報】

タイトル:ENDLESS Dungeon

ジャンル:無限に遊べる脱出ローグライト

販売:セガ

開発:Amplitude Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※XSX|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)はダウンロード版のみ。

発売日:

PC(Steam/Epic Games Store):配信中(2023年10月19日)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One:2024年1月18日予定

※Nintendo Switch版は未定。

価格:

Standard Edition:4389円(ダウンロード版のみ)

Last Wish Edition:5489円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~3人

CERO:B(12歳以上対象)

©Amplitude Studios SAS. ©SEGA. All rights reserved. Published by SEGA. GAMES2GETHER, Amplitude Studios, the Amplitude Studios logo and ENDLESS DUNGEON are either registered trademarks or trademarks of Amplitude Studios SAS. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.