『ソニックスーパースターズ』や『龍が如く7外伝 名を消した男』などが試遊可能！
「東京ゲームショウ2023」セガ／アトラスブースの出展情報を公開！特設サイトもオープン
セガは9月4日、2023年9月21日から9月24日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2023」（以下、TGS2023）について、セガ／アトラスブースの出展情報を公開した。
TGS2023セガ／アトラスブースには、『ソニックスーパースターズ』『龍が如く7外伝 名を消した男』『ペルソナ5 タクティカ』をはじめとしたセガやアトラス、さまざまなパートナーの注目タイトルが多数登場。さらにブース内では、タイトルの世界観を体感できる「ファンタイムSHOW」も実施予定だ。
また、2023年9月21日20時からは、TGS2023公式配信番組にて、セガのゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー特番 #TGS2023」を配信。TGS2023の出展タイトルの情報を幕張メッセから紹介するので、ぜひ視聴しよう。
なお、セガ／アトラスTGS2023特設サイトでは、セガ／アトラスブースの出展タイトルや配布物などの情報、ブースマップやSNSキャンペーンの情報を今後も随時更新する。
TGS2023に行った際は、最新タイトルの体験プレイや映像を取り揃えたセガ／アトラスブースに立ち寄ってみよう。
東京ゲームショウ2023開催概要
イベント名：TOKYO GAME SHOW 2023／東京ゲームショウ2023
会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
開催日時：
ビジネスデイ：2023年9月21日10時～17時
2023年9月22日10時～17時
一般公開日：2023年9月23日10時～17時
2023年9月24日10時～17時
※状況により9時30分に開場する場合があります。
ブース場所：
セガ／アトラスブース：ホール5-N03（幕張メッセ Hall5 駅側）
セガ／アトラスTGS2023特設サイト
セガ／アトラスブース出展タイトル一覧
【セガ】
『ソニックスーパースターズ』
発売日：2023年10月17日
対応機種：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）／Nintendo Switch（Switch）／Xbox Series X|S（XSX|S）／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store)
※XSX|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）はデジタル版の販売のみ
価格：
通常版：6589円（パッケージ版・デジタル版）
デジタルデラックス版：7689円（デジタル版）
『龍が如く7外伝 名を消した男』
発売日：2023年11月9日
対応機種：PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）
※XSX|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）はデジタル版の販売のみ。
価格：5940円（パッケージ版／デジタル版）
『ENDLESS Dungeon』（エンドレスダンジョン）
発売日：2024年1月18日
※PC（Steam／Epic Games Store）版の発売日は2023年10月19日。
※Switch版の発売日は未定です。
対応機種：PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
※XSX|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）はデジタル版の販売のみ。
価格：
通常版：4389円（デジタル版のみ）
Last Wish Edition：5489円（パッケージ版／デジタル版）
【アトラス】
『ペルソナ5 タクティカ』
発売日：2023年11月17日
対応機種：PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Windows／Steam）
※XSX|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）はデジタル版のみ。
価格：
通常版：7920円（パッケージ版／デジタル版）
DL豪華版：1万1770円（デジタル版）
『ペルソナ3 リロード』
発売日：2024年2月2日
対応機種：PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Windows／Steam）
※XSX|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）はでデジタル版のみ。
価格：
通常版：9680円（パッケージ版／デジタル版）
パッケージ豪華版：1万7380円（パッケージ版）
DL特別版：1万5730（デジタル版）
DL豪華版：1万2408円（デジタル版）
【エレクトロニック・アーツ】
『EA SPORTS FC 24』
発売日：2023年9月29日
対応機種：PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One／PC［Steam／Epic Games Store／The Play List（EA Play）］
価格：
PS5／PS4通常版：9700円（パッケージ版／デジタル版）
Switch通常版：6700円（パッケージ版／デジタル版）
Ultimate Edition：1万3000円（デジタル版のみ）
【WB Games】
『ホグワーツ・レガシー』
発売日：
発売中：PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
Switch版：2023年11月14日
対応機種：PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
価格：
通常版：8778円（パッケージ版／デジタル版）
デラックス・エディション：9878円（パッケージ版／デジタル版）
【PLAION】
『PAYDAY3』
発売日：2023年9月21日
対応機種：PS5／XSX|S／PC（Steam／Epic Games Store）
価格：
通常版：5600円（パッケージ版／デジタル版）
パッケージ限定版：1万8000円
ダウンロード限定版：9680円／1万2999円
『HOT WHEELSUNLEASHED 2 - Turbocharged』
発売日：2023年10月19日
対応機種：Switch
価格：5980円（パッケージ版／デジタル版）
【DMM Games】
『きみのまちサンドロック』
発売日：2023年11月3日
対応機種：PS5／Switcth
価格：5940円（パッケージ版／デジタル版）
配信番組スケジュール
TGS公式出展社番組「セガにゅー特番 #TGS2023」を配信。セガとアトラスの最新タイトル情報を盛り沢山でお届けする。
配信日時：2023年9月21日20時～20時50分
配信チャンネル：セガ公式YouTubeチャンネル、ほか
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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