セガは12月11日、無限に遊べる脱出ローグライト『ENDLESS Dungeon』(エンドレスダンジョン)について、ダンジョンの深部を目指すヒーローのひとり「CARTIE(カルティエ)」の紹介トレーラーをYouTubeにて公開した。

本作のプラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox Oneで、PC(Steam/Epic Games Store)版はすでに発売済み。価格はStandard Editionが4389円/Last Wish Editionは5489円となる。

・『ENDLESS Dungeon』ヒーロー紹介映像CARTIE

https://youtu.be/QJw6_haH9PU

ヒーロー「CARTIE(カルティエ)」の紹介トレーラーを公開

カルティエは、かつてステーションで栄華を誇っていた種族「ハラハラ」らしく、とても身軽で賢く、天真爛漫だ。レイバーコロニー区域で生まれ育った彼らは、メンテナンスとダスト収集によって、エンドレスのステーション稼働を手助けしていた。

カルティエは、ダストに限らず何でも集める収集癖が災いして、自分のコレクションとともに長年閉じ込められていた。そして今、舞い戻った彼女はさらに多くのモノを収集しつつ、自分の種族を貪りつくしたバグの退治に取り憑かれている。

トレーラーでは、そんなカルティエのキャラクターやプレイスタイルが紹介されている。チェックしてみてはいかがだろうか。

【カルティエのスキルをご紹介】

・Passive:ピアー・レビュー

同じ部屋にいるヒーローはスキル効率が上昇し、クリスタルボットは攻撃力が上がる

・Special:パブリッシュ&ペリッシュ

分析装置を射程内のモンスターの下に設置する。設置物はトラップとして数秒後に起動する

・Ultimate:ハラハラージ

このアルティメットスキルは、ダストを集めるごとにチャージされる。使用すると無属性ダメージを与える近接攻撃を行ない、その後爆発する

また、『ENDLESS Dungeon』公式サイト(https://endlessdungeon.sega.jp/)では、カルティエの仲間となるさまざまなヒーローのキャラクター紹介も公開中。あわせてチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:ENDLESS Dungeon

ジャンル:無限に遊べる脱出ローグライト

販売:セガ

開発:Amplitude Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※XSX|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)はダウンロード版のみ。

発売日:

PC(Steam/Epic Games Store):配信中(2023年10月19日)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One:2024年1月18日予定

※Nintendo Switch版は未定。

価格:

Standard Edition:4389円(ダウンロード版のみ)

Last Wish Edition:5489円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~3人

CERO:B(12歳以上対象)

©Amplitude Studios SAS. ©SEGA. All rights reserved. Published by SEGA. GAMES2GETHER, Amplitude Studios, the Amplitude Studios logo and ENDLESS DUNGEON are either registered trademarks or trademarks of Amplitude Studios SAS. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.