アップル「iPhone 15」充電ケーブルが1.5mに？

アップルが来月発表するとうわさのiPhone 15に同梱されるUSB-C充電ケーブルは、いまよりも50%長くなるという。アップル製品コレクターのKosutami氏がTwitterで8月22日にリークした。

同氏によるとiPhone 15に同梱されるUSB-C充電ケーブルは編み込みタイプであり、以前よりも固く、長さも1.5メートルになるという。

充電ケーブルが頑丈になり、さらに1.5メートルの長さだとなかなか使い勝手が良さそうである。

Also,  will use new internal layout of package for new coming woven charging cable: Because it’s harder and longer than before-it’s 1.5m#Apple#appleinternal@HartleyCharltonpic.twitter.com/5pt0p9IX2J