フロム・ソフトウェアは7月20日、バンダイナムコエンターテインメントと共同開発する新作アクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)』(海外販売元:バンダイナムコエンターテインメント/国内販売元:フロム・ソフトウェア)のストーリートレーラーを公開した。

本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)/PC(Steam)。発売日は世界同時で2023年8月25日、価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が8690円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが9680円となる。

ゲーム本編の前日譚となる本トレーラーでは、アーマード・コアの操縦に最適化された強化人間たちの激しい戦闘が描かれている。

【ストーリートレーラー】

https://youtu.be/gUQcMbcYOQ0

【ゲーム情報】

タイトル:ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)

ジャンル:アクション

販売:

国内:フロム・ソフトウェア

海外:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)/PC(Steam)

※Xbox Series X|S/Xbox Oneはダウンロード版のみ。

発売日:2023年8月25日世界同時発売

価格:

通常版:8690円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

CERO:C(15歳以上対象)

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All right reserved.