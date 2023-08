ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月17日、日本国内に向けて、PlayStationをもっと楽しむトーク番組PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」の特別回、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』 SPECIAL BRIEFINGを、PlayStation公式YouTubeチャンネルにて、明日2023年8月18日19時30分よりライブ配信すると発表した。

番組では、フロム・ソフトウェアの小倉康敬プロデューサー、山村優ディレクター、MCのタレント松嶋初音さん、そしてたくさんの応募の中からの抽選でイベント参加に当選したファンと一緒に、さまざまな企画からタイトルの魅力に迫っていく。

ライブ配信後はアーカイブ動画も視聴可能に。会場のファンはもちろん、オンラインで見るユーザーも番組を楽しもう。

・「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/local/events/play-play-play/

・『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』 SPECIAL BRIEFING

(2023年8月18日19時30分 ライブ配信開始予定)

https://www.youtube.com/watch?v=CxO8uDaHNT8

■出演者

小倉康敬氏(フロム・ソフトウェア プロデューサー)

山村優氏(フロム・ソフトウェア ディレクター)

松嶋初音さん(MC)

■アンケートキャンペーン

番組視聴後にアンケートに回答した人の中から、抽選で計100名にPlayStation Storeで1100円相当の買い物ができる「プレイステーションストアチケット」のコードをプレゼント。

アンケートは「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにて、PlayStation Networkのアカウントでログインのうえ、回答しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)

ジャンル:アクション

販売:

国内:フロム・ソフトウェア

海外:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)/PC(Steam)

※Xbox Series X|S/Xbox Oneはダウンロード版のみ。

発売日:2023年8月25日世界同時発売

価格:

通常版:8690円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

CERO:C(15歳以上対象)

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All right reserved.