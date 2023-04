フロム・ソフトウェアは4月28日、バンダイナムコエンターテインメントと共同開発する新作アクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)』(海外販売元:バンダイナムコエンターテインメント/国内販売元:フロム・ソフトウェア)の発売日を発表した。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)/PC(Steam)で、2023年8月25日に世界同時発売。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が8690円、ダウンロード版のデジタルデラックスエディションが9680円、パッケージ版のコレクターズエディションが2万9700円、同じくパッケージ版のプレミアムコレクターズエディションが5万7200円となる。

また、本日2023年4月28日より、予約受付を開始している。

「ARMORED CORE」シリーズ最新作となる本作は、パーツを組み替えてアセンブルした自分だけのオリジナルメカである「アーマード・コア」を操り、立体的に広がる緩急あるSF世界を舞台に、縦横無尽に駆け巡ることができるアクションゲーム。

射撃と近接格闘を駆使したダイナミックな動きで敵を圧倒し、立ちはだかる強大な敵や難局に挑んでいく、多彩でアグレッシブなメカならではのアクションを楽しむことができる。

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ゲームプレイトレーラー【2023.4】

動画URL:https://youtu.be/LiOgQXYxLpA

特典紹介

全国の取扱店および各種プラットフォーマーのダウンロード販売ページにて、本日2023年4月28日より予約受付を開始している。特典として、ゲーム内で使用できる機体パーツおよびオリジナルのペイント/デカールで構成された機体データ“MELANDER C3 G13特別仕様「TENDERFOOT」”が付属。なお、特典は全エディションで受け取ることが可能だ。

※パッケージ版の特典は数に限りがございます。またダウンロード版の特典は予約購入限定となります。

※本特典は、オリジナルのペイント/デカールが施された機体データです。この機体データは特典でのみ入手可能です。

※この機体で使用しているパーツは、ゲームを進行することでも入手できます。

製品情報

通常版の販売に加えて、さまざまなエディションを用意している。

ラインナップ

【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(通常版)】

ジャンル:アクション

対応プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)、PC(Steam)

プレイ人数:1人(オンライン対応予定)

発売日:2023年8月25日予定

価格:8690円

CERO:C(15歳以上対象)

※Xbox Series X|S/Xbox One版はダウンロード版のみの販売となります。

※PCパッケージ版には、ゲームをダウンロードするためのCDキー(製品コード)が入っています。

【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デジタルデラックスエディション】

内容品:

・ゲームソフト

・デジタルアートブック&サウンドトラック

価格:9680円

※ダウンロード版のみの販売となります。

【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON コレクターズエディション】

内容品:

・ゲームソフト

・AC「NIGHTFALL」スタチュー(全高19cm ※台座含む)

・アートブック(ハードカバー仕様/48P)

・スチールブック

・ロゴピンズセット

・オリジナルステッカーセット

・デジタルサウンドトラック

価格:2万9700円

※PlayStation 5または PlayStation 4パッケージ通常版が同梱されます。

【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON プレミアムコレクターズエディション】

内容品:

・ゲームソフト

・AC「NIGHTFALL」スタチュー(全高19cm ※台座含む)

・「ガレージ」ジオラマフィギュア(全高32cm)

・アートブック(ハードカバー仕様/48P)

・スチールブック

・ロゴピンズセット

・オリジナルステッカーセット

・デジタルサウンドトラック

価格:5万7200円

※PlayStation 5または PlayStation 4パッケージ通常版が同梱されます。

※ECサイト「エビテン [ebten]」限定商品となります。予約受付は、2023年4月28日12時開始を予定しております。

プロローグ

コーラルと呼ばれる物質がある

辺境の開発惑星、ルビコンで発見されたそれは

新時代のエネルギー資源として

人類社会に飛躍的発展をもたらすとされた

しかし

あるときコーラルは大災害を引き起こし

その炎と嵐で周辺星系をも巻き込み

致命的な汚染を残して焼失した

以来その宙域は厳重な監視下におかれ

封鎖惑星となったルビコンでは、

大災害を生き延びた人々が、か細い生を繋いでいた

ゲーム概要

未知の新物質と、その利権を巡る抗争

アイビスの火と呼ばれる大災害からおよそ半世紀。辺境の開発惑星で再び確認された未知の新物質。その利権を手中にすべく秘密裏に侵略を繰り広げる星外企業と、その強欲に反抗する勢力の思惑が交錯し、両者の争いは本格化の様相を見せ始めていた。そして今、独立傭兵たちもまた、その渦中に身を投じようとしていた。

自分だけの機体を構築するアセンブル

プレイヤーが搭乗する人型兵器アーマード・コアは、装備したパーツによって、射撃や近接格闘といった戦闘スタイルだけでなく、機体の挙動やアクション性能も多彩に変化。数百種類のパーツを組みあわせ、自分のプレイスタイルに応じた自由度の高いカスタマイズが行なえる。

メカだからこそできる、ダイナミックなバトル

機動力を活かして死角から攻め入る奇襲や、高い火力と防御力で正面から突破を試みる強襲など、戦略はプレイヤー次第。フィールドを縦横無尽に駆け回り、遠距離から至近距離へと激しく交錯しながら、一瞬の隙をついて猛攻を浴びせる――人間には真似できないアグレッシブな攻防が楽しめる。

独自の戦略が活きる多彩なミッション

独立傭兵であるプレイヤーは、それぞれ思想や目的が異なるあらゆる組織の依頼を受け、戦場を駆る。その内容は、敵地の襲撃や対象の防衛、情報収集とさまざま。稼いだ報酬で新たなパーツを入手し、自由に機体をアセンブルして、新たなミッションを遂行していく。

次世代家庭用ゲーム機版へのアップグレード対応について

PlayStation 4版/PlayStation 5版について

※PlayStation 4パッケージ版をご購入された方は、追加費用無くPlayStation 5版ダウンロード版へのアップグレードが可能です。PlayStation 5版のゲーム起動にPlayStation 4パッケージ版のゲームディスクが必要となります。PlayStation 5のディスクドライブがないデジタル・エディションにおいてはアップグレード不可となります。

※PlayStation Storeで本作のPlayStation 4ダウンロード版を購入すると、PlayStation 5版を追加費用無くダウンロードできます。

※セーブデータはアップデートによるデータ移行となり、PlayStation 4とPlayStation 5で共用してプレイすることはできません。

Xbox Series X|S/Xbox One版について

※本作は「スマートデリバリー(Smart Delivery)」に対応しています。ゲームを一度購入すれば、Xbox Series X|S、Xbox Oneのいずれのゲーム機でもプレイできます。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)

ジャンル:アクション

販売:

国内:フロム・ソフトウェア

海外:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)/PC(Steam)

※Xbox Series X|S/Xbox Oneはダウンロード版のみ。

発売日:2023年8月25日世界同時発売

価格:

通常版:8690円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:2万9700円(パッケージ版)

プレミアムコレクターズエディション:5万7200円(パッケージ版)

CERO:C(15歳以上対象)

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All right reserved.