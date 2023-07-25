フロム・ソフトウェアは同社の公式Twitterで、新作アクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン）』［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）］の最新映像を本日2023年7月25日23時より配信すると発表。
映像は約12分ほどを予定し、序盤のゲームプレイや本作の基本的な内容を紹介するという。視聴してみてはいかがだろうか。
ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON – Gameplay Preview
明日7月25日（火）23時より『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』の動画を公開します。この動画では、序盤のゲームプレイ映像と共に、本作の基本的な内容をご紹介します。動画は約12分を予定しています。よろしければぜひご覧ください。— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) July 24, 2023
YouTube: https://t.co/V2fDROgmbD
【ゲーム情報】
タイトル：ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン）
ジャンル：アクション
販売：
国内：フロム・ソフトウェア
海外：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One（SMART DELIVERY対応）／PC（Steam）
※Xbox Series X|S／Xbox Oneはダウンロード版のみ。
発売日：2023年8月25日世界同時発売
価格：
通常版：8690円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックスエディション：9680円（ダウンロード版）
CERO：C（15歳以上対象）
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※プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※PlayStation 4パッケージ版をご購入された方は、追加費用無くPlayStation 5版へのアップグレードが可能です。
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