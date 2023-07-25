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ゲーム  >  ニュース  >  『アーマードコア6』のゲームプレイ映像が本日7月25日23時より公開！

序盤のゲームプレイとゲームの基本を伝える

『アーマードコア6』のゲームプレイ映像が本日7月25日23時より公開！

2023年07月25日 20時20分更新

文● ASCII

　フロム・ソフトウェアは同社の公式Twitterで、新作アクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン）』［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）］の最新映像を本日2023年7月25日23時より配信すると発表。

　映像は約12分ほどを予定し、序盤のゲームプレイや本作の基本的な内容を紹介するという。視聴してみてはいかがだろうか。

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON – Gameplay Preview

【ゲーム情報】

タイトル：ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン）
ジャンル：アクション
販売：
　国内：フロム・ソフトウェア
　海外：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One（SMART DELIVERY対応）／PC（Steam）
※Xbox Series X|S／Xbox Oneはダウンロード版のみ。
発売日：2023年8月25日世界同時発売
価格：
　通常版：8690円（パッケージ版／ダウンロード版）
　デジタルデラックスエディション：9680円（ダウンロード版）
CERO：C（15歳以上対象）

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All right reserved.

※プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※PlayStation 4パッケージ版をご購入された方は、追加費用無くPlayStation 5版へのアップグレードが可能です。
※“PlayStation”、“PS5” および “PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Microsoft. Microsoft、Xbox、Xbox Live、Xbox One および Xbox 関連ロゴは、米国Microsoft Corporation および／またはその関連会社の商標です。
※© SteamおよびSteam ロゴは、米国およびまたはそのほかの国の Valve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

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