フロム・ソフトウェアは7月14日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)/PC(Steam)向けアクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)について、2つの試遊イベントを開催すると発表。

1つは全国のゲーム取扱店で試遊が行なえる店頭体験会、もう1つは試遊体験会やステージイベントライブ配信がセットになった「PlayStation Presents PLAY! PLAY! PLAY!『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』SPECIAL BRIEFING」となる。

ゲームの発売日は世界同時で2023年8月25日、価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が8690円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが9680円となる。

①店頭体験会

全国のゲーム取扱店にて『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』(PS5版)を試遊できる店頭体験会を開催する。

【開催スケジュール】

日時:2023年7月29日 11時~18時

店名:ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 5階 ゲーミングフロア

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 6階 ゲーミングフロア

日時:2023年7月30日 12時~17時

店名:ビックカメラ名古屋駅西店 1階 店舗入り口

日時:2023年8月5日 12時~17時

店名:エディオン 広島本店 西館 4階

ヨドバシカメラ マルチメディア札幌 1階 ゲーミングフロア

日時:2023年8月6日 12時~17時

店名:ヨドバシカメラ マルチメディア博多 B1階 ゲーミングフロア

日時:2023年8月12日 12時~17時

店名:ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 2階 ゲーミングフロア

日時:2023年8月13日 12時~17時

店名:ビックカメラ新宿西口店 6階 ゲーム売り場

日時:2023年8月20日 12時~17時

店名:ジョーシン日本橋店 1階 TVゲーム売り場

ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 2階 ゲーミングフロア

※開催スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

※開店時間より、各店の試遊場所にて試遊整理券を配布いたします。

※試遊整理券をお持ちの方のみ、試遊いただけます。

※混雑状況に応じて試遊整理券の配布時間および場所が変更となる場合がございます。

※試遊整理券は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※詳細につきましては、公式サイトのお知らせをご覧ください。

【試遊特典】

試遊体験した人に、ステッカーセットとリバーシブルポスター(B2サイズ)をプレゼント。

※各特典の画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

※お一人様1セット限りとさせていただきます。

※入手後の譲渡や転売はご遠慮ください。

②スペシャルブリーフィング

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』の試遊体験会とステージイベントライブ配信の観覧がセットになったソニー・インタラクティブエンタテインメントによるスペシャルイベント、「PlayStation Presents PLAY! PLAY! PLAY!『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』SPECIAL BRIEFING」を、2023年8月18日に開催。

抽選で40名を招待し、ゲーム冒頭30分の試遊のほか、展示ブースやフォトスポット、トークセッションなどを無料で楽しめる。参加希望者は専用応募フォームより申込もう。また、ステージイベントは、PlayStation公式YouTubeチャンネルのトーク番組PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」でも同時配信する。

【開催日時】

イベント:2023年8月18日 17時30分開場

ライブ配信:2023年8月18日 19時30分~20時10分

【応募ページ】

https://forms.playstation.com/ja-jp/forms/d0162fb5-c5c2-46b0-81bd-80a6a78ad185

【応募期限】

2023年7月23日 23時59分まで

【来場特典】

来場者にはノベルティをプレゼント。

【ゲーム情報】

タイトル:ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)

ジャンル:アクション

販売:

国内:フロム・ソフトウェア

海外:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)/PC(Steam)

※Xbox Series X|S/Xbox Oneはダウンロード版のみ。

発売日:2023年8月25日世界同時発売

価格:

通常版:8690円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

CERO:C(15歳以上対象)

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All right reserved.