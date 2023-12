フロム・ソフトウェアは12月5日、バンダイナムコエンターテインメントと共同開発したアクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)』(海外販売元:バンダイナムコエンターテインメント/国内販売元:フロム・ソフトウェア)の音楽アルバム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ORIGINAL SOUNDTRACK」を、2024年3月20日に発売すると発表した。

また、本日より予約受付を開始している。価格は4400円だ。詳細は下記の特設サイトおよび試聴トレーラーを参照してほしい。

・特設サイト

https://www.armoredcore.net/ac6firesofrubicon_ost/

・試聴トレーラー

https://youtu.be/OsL5dP-D1Oc

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ORIGINAL SOUNDTRACK」

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』の戦闘曲やエンディング曲など、ゲーム内の全楽曲を収録。さらに本作や歴代「ARMORED CORE」シリーズから厳選された楽曲をアレンジし、スペシャルディスクとして追加した初回生産限定オリジナルサウンドトラックだ。

未知の新物質を巡る抗争に身を投じた独立傭兵と、さまざまな勢力との戦いの様相を、このオリジナルサウンドトラックで再び楽しもう。

【オリジナルデザインケース&デジパック】

両面に機体をあしらったオリジナルデザインケースに、3面仕様のデジパックと、ビジュアルアーカイブを収納している。

【スペシャルディスク付きオリジナルサウンドトラックCD】

ゲーム内の全楽曲を収録した2枚のディスクに加えて、本作や歴代「ARMORED CORE」シリーズのアレンジ楽曲などを新規収録したスペシャルディスクも付属する。ディスク盤面は特製デザインを施したピクチャーレーベル仕様だ。

【ビジュアルアーカイブ&ライナーノーツ】

プレイヤーが激闘を繰り広げたエネミーやAC機体を振り返ることができる48Pのビジュアルアーカイブを同梱。ライナーノーツには、トラックリストや歌詞、フロム・ソフトウェア コンポーザーによるコメントを掲載している。

※本製品は初回生産限定製品です。売り切れ次第販売終了となります。

※デザインは仮のものです。装丁、仕様は告知なく変更する場合がございます。

※収録内容は告知なく変更する場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル:ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)

ジャンル:アクション

販売:

国内:フロム・ソフトウェア

海外:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)/PC(Steam)

※Xbox Series X|S/Xbox Oneはダウンロード版のみ。

発売日:発売中(2023年8月25日)

価格:

通常版:8690円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人(オンライン時2~6人)

※最大6人対戦に対応。観戦含め、最大9人まで同時参加できます。

CERO:C(15歳以上対象)

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All right reserved.