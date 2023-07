カプコンは7月4日より、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]にて、追加キャラクター「ラシード」の参戦に先駆けて、月替わりでゲーム内の報酬をゲットできる「ファイティングパス」の第2弾「Get Ready for ラシード!」を配信開始したと発表。

「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントが貯まると上がるティアに応じてさまざまな報酬がもらえる。

さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス(プレミアム報酬)」を購入すると、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、壁紙など多彩な報酬が獲得できる。

配布されるテーマは毎月期間限定で入れ替わるので、「ファイティングパス」を活用して、たくさんの報酬をゲットしてみてはいかがだろうか。

■「Get Ready for ラシード!」配信期間

2023年7月4日~7月23日23時59分まで

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、またはファイティングパスで獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

「ファイティングパス」の最新情報は、「バックラーズブートキャンプ」でチェックしてほしい。

■バックラーズブートキャンプ

https://www.streetfighter.com/6/buckler/

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)