カプコンは6月12日より、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]にて、月替わりでゲーム内の報酬をゲットできる「ファイティングパス」の第1弾「アーリーサマーバイブス」を配信した。

「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントが貯まると上がるティアに応じてさまざまな報酬がもらえる。

さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス(プレミアム報酬)」を購入すると、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、壁紙など多彩な報酬が獲得できる。

配布されるテーマは毎月期間限定で入れ替わるので、「ファイティングパス」を活用して、たくさんの報酬をゲットしてみてはいかがだろうか。

■「アーリーサマーバイブス」配信期間

2023年6月12日~7月2日まで

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、またはファイティングパスで獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

「ファイティングパス」の最新情報は、以降に紹介する「バックラーズブートキャンプ」でチェックしてほしい。

■バックラーズブートキャンプ

https://www.streetfighter.com/6/buckler/

『ストリートファイター6』連動ウェブサービス「バックラーズブートキャンプ」も稼働中!

『ストリートファイター6』をより楽しむための機能を詰め込んだ、ゲーム連動サービス「バックラーズブートキャンプ」(以下、BBC)も稼働中。

本サービスは、ゲームログイン中にバトルや冒険、コミュニケーションをより楽しめるように、自分や対戦相手のプレイデータやフレンド、所属クラブ、ランキング情報などのデータを、ゲームと連動してチェックできる機能を搭載している。

ほかにも、ゲーム内でのイベントやリワード、アップデートなどの運営情報も随時掲載予定。BBCを活用して、ファイターライフを充実させてみよう。

■サイトURL

https://www.streetfighter.com/6/buckler/

また、各キャラクターの技のコマンドやコスチューム、プレイTIPS、開発者が制作秘話などを語るコラムも掲載予定。

さらに、ミニゲーム「ポケスト」も登場。対戦の合間に一息入れたいときは、かわいいドットキャラを育成してキャラクターを成長させてみよう。

このサイトは、バックラー社社長の意向「褒めて伸ばす」をモットーにしている。気軽にメンバー登録して、一緒にいい汗をかいてみてはいかがだろうか。

※ゲーム連動コンテンツをご利用いただくには、『ストリートファイター6』のオンラインコンテンツのご利用と、連動サービスサイト「バックラーズブートキャンプ」への登録が必要です。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)