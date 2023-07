スクウェア・エニックスは6月30日より、同社が開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)にて、ゲーム内の期間限定イベント「ゴールドソーサー・フェスティバル」を開催中だと発表した。

イベント期間中、ゴールドソーサー内のコンテンツで獲得できるMGPが1.5倍になるほか、クエストをクリアすると特別な報酬も入手できる。期間は、2023年7月17日23時59分まで。

また、『FFXIV』とパセラリゾーツのコラボレーションコンセプトカフェ「ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ(以下、エオルゼアカフェ)」でも、2023年7月24日まで季節イベント「ゴールドソーサー・フェスティバル」を開催中。期間中は特別メニューの提供や、「特製ランチョンマット」のプレゼントを実施している。

・「ゴールドソーサー・フェスティバル」 特設サイト

https://sqex.to/2EpPV

勝ち取れ、ゴールデンな取材権!

『FFXIV』では、今年も期間限定のシーズナルイベント「ゴールドソーサー・フェスティバル」を開催。イベント期間中は、ゴールドソーサー内のコンテンツで獲得できるMGPが1.5倍になるほか、イベントクエストをクリアすると、ゴールドソーサーの支配人である「ゴッドベルト」を模したミニオンが入手できるので、お得なこの機会をお見逃しなく。

【開催概要】

■開催日時

2023年6月30日17時~7月17日23時59分

■クエスト受注場所

ウルダハ:ナル回廊 X:9.4 Y:9.2 NPC:キピ・ジャッキヤ

■クエスト受注条件

レベル15以上

メインクエスト「海都と砂都と」「海都と森都と」「森都と砂都と」のいずれかをコンプリートしている

※シーズナルクエストは、イベント開催中にかぎり、受注、進行できます。開催期間終了後は進行できませんのでご注意ください。

【イベントアイテム】

※SEASONAL SHOPでは、ゴールドソーサーのミニゲームが遊べる調度品「クリスタルタワーストライカー」「モンスタートス」「カフ ア カー」をはじめ、一部の景品が通常よりも少ないMGPで交換できます。

※去年のゴールドソーサー・フェスティバルで入手できた一部アイテムは、SEASONAL SHOP NPC“特設景品交換窓口”から入手できます。

「ゴールドソーサー・フェスティバル」はフリートライアルでプレイ可能!

『FFXIV』をまだプレイしておらず、今回のイベントに興味がある人には「FFXIV フリートライアル」がオススメ!

フリートライアルでは、期間制限なく無料でレベル60までプレイできる。『FFXIV』の基本パッケージである『新生エオルゼア』に加え、拡張パッケージ『蒼天のイシュガルド』までのじつにRPG2作分を無料で体験でき、プレイデータは製品版に引き継ぐことも可能だ。この機会に『FFXIV』の冒険を体験してみてはいかがだろうか。

※フリートライアルには、一部機能の制限があります。

※『ファイナルファンタジーXIV』はオンラインゲームです。プレイに関わるインターネット接続料および通信料は、お客様のご負担となります。

※フリートライアルから正式サービスに移行するためには、ゲームソフト購入のほか、サービス利用料金とインターネット接続環境が必要です。

・フリートライアルについてはこちら

https://sqex.to/ff14ft

エオルゼアカフェでも季節イベント「ゴールドソーサー・フェスティバル」開催!

エオルゼアカフェでは、『FFXIV』のイベント開催にあわせて、2023年6月27日~7月24日の間、「ゴールドソーサー・フェスティバル」のイベントを開催中。

「ゴールドソーサー・フェスティバル」にちなんだ特別なメニューが登場するほか、期間中に来店した人には、特製ランチョンマットをプレゼント。ゲームプレイの記憶が呼び起こされるメニューや空間で、素敵なひとときを過ごしてみよう。

・エオルゼアカフェの詳細や予約についてはこちら

https://sqex.to/ff14cafe

※画像はイメージです

※特製ランチョンマットはなくなり次第終了となります。

【ゲーム情報】

タイトル:ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

ジャンル:MMORPG(オンラインゲーム)

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Windows/Mac)

配信日:配信中(2021年12月7日)

価格:

通常版:6380円(ダウンロードのみ)

コレクターズエディション:1万4960円(ダウンロードのみ)

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

CERO:C(15歳以上対象)