スクウェア・エニックスは6月27日、同社が開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)が2023年8月27日に「新生エオルゼア」としてサービスを開始して10周年を迎えることを記念したスペシャルサイトを公開した。

本サイトでは、『FFXIV』を含む「ファイナルファンタジー」シリーズのロゴやイメージアートを手がけてきた天野喜孝氏による描き下ろしアートを初公開している。

また、さまざまなインゲームイベントや、東京・大阪で予定されている花火イベント「FFXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」など、新生10周年を祝うイベントやキャンペーンをまとめて掲載。スペシャルサイトでは今後もさまざまなキャンペーンやコンテンツを紹介していくとのことなので、チェックしてみてはいかがだろうか。

・ファイナルファンタジーXIV 新生10周年記念スペシャルサイト

https://jp.finalfantasyxiv.com/10th_anniversary/

【ゲーム情報】

タイトル:ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

ジャンル:MMORPG(オンラインゲーム)

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Windows/Mac)

配信日:配信中(2021年12月7日)

価格:

通常版:6380円(ダウンロードのみ)

コレクターズエディション:1万4960円(ダウンロードのみ)

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

CERO:C(15歳以上対象)