スクウェア・エニックスは5月23日、同社が開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)にて、最新のアップデート パッチ6.4「玉座の咎人」を公開したと発表。

■パッチ6.4「玉座の咎人」トレーラー

パッチ6.4では、第十三世界とゴルベーザにまつわるメインストーリーが新たな展開を見せるほか、現代に蘇った脅威との戦いに挑戦できるレイドダンジョン「万魔殿パンデモニウム:天獄編」など、多様なコンテンツが登場している。

さらに、「無人島開拓」のアップデートも公開。新たなエリアや建築物、報酬などのコンテンツ追加に加え、拠点に庭具を設置できるようになり、これまで以上に自由気ままなスローライフを楽しめるという。

パッチ 6.4の主要コンテンツ

●メインクエスト 玉座の咎人

●新たなレイドダンジョン 万魔殿パンデモニウム:天獄編

●新たなインスタンスダンジョン 星霊間欠 ハーム島

●新たな討伐・討滅戦 ゴルベーザ討滅戦

●新たなヴァリアントダンジョン 六根山(ろっこんせん) [Patch 6.45]

●新たなアナザーダンジョン 異聞六根山/異聞六根山 零式 [Patch 6.45]

●青魔道士アップデート [Patch 6.45]

●新たな幻討滅戦 幻鬼神ズルワーン討滅戦

●コンテンツサポーター対応

●タタルの大繁盛商店

●帰ってきたヒルディブランド [Patch 6.45]

●武器強化コンテンツ マンダヴィルウェポン [Patch 6.45]

●道具強化コンテンツ モーエンツール [Patch 6.45]

●無人島開拓アップデート

●オーシャンフィッシングアップデート

●アラガントームストーン:神曲

●新たなクラフトレシピ

●新たなマウント・ミニオン・エモート

...and more!!

パッチ6.4の詳細は、下記の特設サイトおよびパッチノートを参照してほしい。

・パッチ6.4「玉座の咎人」特設サイト

https://sqex.to/DCtu5

・パッチ6.4ノート

https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/topics/detail/f73877a5727c8d14fb966f3b593464280d29c575#main_quest

【ゲーム情報】

タイトル:ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

ジャンル:MMORPG(オンラインゲーム)

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Windows/Mac)

配信日:配信中(2021年12月7日)

価格:

通常版:6380円(ダウンロードのみ)

コレクターズエディション:1万4960円(ダウンロードのみ)

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

CERO:C(15歳以上対象)