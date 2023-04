スクウェア・エニックスは4月17日、同社が開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)について、2023年4月24日17時よりゲーム内イベント「モグモグ★コレクション ~虚構の刻~」を開催すると発表した。

イベント対象のコンテンツで遊ぶと「希少トームストーン:虚構」が手に入り、一定数で新アイテム「ポークシーイヤリング」をはじめとする、アクセサリやマウントなど、さまざまなアイテムと交換可能。イベント期間は、Patch6.4開始まで(2023年5月下旬予定)となる。詳しくは特設サイトを参照してほしい。

・「モグモグ★コレクション ~虚構の刻~」 特設サイト

https://sqex.to/8Gz1b

最大96時間プレイ可能!無料ログインキャンペーンを実施中

2023年5月8日まで、無料ログインキャンペーンが実施中。キャンペーン対象者は『FFXIV』に無料でログインでき、ログインした日から最大96時間無料でゲームがプレイできる。

しばらく『FFXIV』から離れていた人も、「今」の『FFXIV』を気軽に楽しんでみてはいかがだろうか。

・キャンペーン詳細はこちら

https://sqex.to/Mytev

【ゲーム情報】

タイトル:ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

ジャンル:MMORPG(オンラインゲーム)

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Windows/Mac)

配信日:配信中(2021年12月7日)

価格:

通常版:6380円(ダウンロードのみ)

コレクターズエディション:1万4960円(ダウンロードのみ)

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

CERO:C(15歳以上対象)