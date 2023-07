スクウェア・エニックスは7月29日、同社が開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)について、最新拡張パッケージ『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー(以下、黄金のレガシー)』を2024年夏に発売すると発表した。

あわせて、ティザートレーラーや新たな冒険の舞台となる世界のスクリーンショット、アートを公開。さらに2024年春、『FFXIV』Xbox Series X|S版のリリースも決定。パッチ6.5xより、Xbox版のオープンベータテストを開始するという。

・『黄金のレガシー』ティザーサイト

https://sqex.to/dg0nn

・ティザートレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=aE7nUBRj9iA

『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』

2024年夏発売決定︕

『FFXIV』は2013年に『ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア』のサービスを開始して以来、約2年に1度の拡張パッケージ発売で冒険の世界を広げ続けてきた。そして2024年夏、新たな物語の幕開けとなる最新拡張パッケージ『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』を発売する。

光の戦士は、エオルゼア西方に位置する新大陸“トラル”からとある人物の来訪を受ける。そこで依頼されたのは、新たなる王を決める「継承の儀」への助力……。継承の儀に関わるという「幻の黄金郷」に惹かれた光の戦士は、アルフィノ、アリゼー、そしてエレンヴィルとともに海を渡る。 しかし、そこで待ち受けていたのは、“暁”を二分しての苛烈な王位継承レースであった……。

“新たなる冒険” 舞台は新大陸へ――

『黄金のレガシー』 新情報ダイジェスト

『黄金のレガシー』では新大陸へと舞台を広げ、主人公たちの“新たなる冒険”が始まる。メインストーリーとともに『FFXIV』の冒険の世界はさらに広がり、数多くの新たな体験が追加される。2023年7月28日、29日(現地時間)に開催された『FFXIV』最大のファンイベント「ファンフェスティバル 2023 in ラスベガス」では、その一部が発表された。

■新たな冒険の舞台 新大陸「トラル」

■新たなプレイヤータウン「トライヨラ」

■新たなフィールド「オルコ・パチャ」「ヤクテル樹海」

■新たな友好部族「ペルペル族」

■レベルキャップ開放(レベル90から100へ)

■新たな複数ジョブ

■多数の新ダンジョン

■新たなる強敵との戦い「幻獣ヴァリガルマンダ」

■多数の新装備/新クラフト

■新たな生活系大規模コンテンツ

■新たなヴァリアントダンジョン

■新たなアライアンスレイド

■新たな8人レイド

■新たな“絶”シリーズレイド

■コンテンツサポーターアップデート

■PvPアップデート

■第一次グラフィックスアップデート

■コンテンツ継続アップデート

(青魔道士/ヒルディブランドシリーズ/ディープダンジョン新企画/ゴールドソーサー)

…AND MORE!!

『黄金のレガシー』リリースに向け、パッチ6.xシリーズでもさまざまなアップデートが行なわれる。続報に期待しよう。

フリートライアルで

『紅蓮のリベレーター』までが無料でプレイ可能に︕

パッチ6.5公開タイミングより、フリートライアルのプレイ範囲が拡大され、レベル70まで期間制限なく無料でプレイできるように。

『FFXIV』の基本パッケージである『新生エオルゼア』に加え、第一弾拡張パッケージ『蒼天のイシュガルド』、そして第二弾拡張パッケージ『紅蓮のリベレーター』までの実にRPG3作分を無料で体験可能。プレイデータは製品版に引き継ぎ可能なので、この機会に『FFXIV』の冒険を体験してみてはいかがだろうか。

※フリートライアルには、一部機能の制限があります。

※『ファイナルファンタジーXIV』はオンラインゲームです。プレイに関わるインターネット接続料および通信料は、お客様のご負担となります。

※フリートライアルから正式サービスに移行するためには、ゲームソフト購入のほか、サービス利用料金とインターネット接続環境が必要です。

・ファイナルファンタジーXIV フリートライアル

https://sqex.to/0excD

『ファイナルファンタジーXIV』Xbox版2024年春リリース決定︕

『FFXIV』Xbox Series X|S版のリリースが決定。パッチ6.5x期間中にオープンベータテストを開始し、2024年春に正式リリース予定だ。

<Xbox版の概要>

●Xbox Series X|Sの2機種対応

●高速ロード対応

●4K対応(Series X)

●2024年春 正式リリース予定(パッチ6.5xでオープンベータ開始予定)

●ダウンロード版のみのリリース

パーティーロイヤルゲーム『Fall Guys』との

コラボレーションを実施︕

Mediatonicが運営するパーティーロイヤルゲーム『Fall Guys』と『FFXIV』の相互コラボレーションが決定。『FFXIV』ではパッチ6.5xにてマンダヴィル・ゴールドソーサーの新アトラクションとして『Fall Guys』とのコラボレーションコンテンツが登場する。詳細は後日発表予定。

『Fall Guys』では2023年8月22日~10月3日までの期間、『FFXIV』コラボレーションコンテンツ“名声利用パス「光の戦士たち」”が登場し、『FFXIV』キャラクターのコスチューム、エモート、ビクトリーなどの豊富なアイテムを入手できる。

・『Fall Guys』光の戦士たち発表トレーラー

https://youtu.be/1yxC5shahj0

【ゲーム情報】

タイトル:ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

ジャンル:MMORPG(オンラインゲーム)

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Windows/Mac)

配信日:配信中(2021年12月7日)

価格:

通常版:6380円(ダウンロードのみ)

コレクターズエディション:1万4960円(ダウンロードのみ)

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

CERO:C(15歳以上対象)